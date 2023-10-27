Константин Хабенский не планировал объединяться с МХАТ имени Горького ради юбилея

26 октября Московский художественный театр отмечает свое 125-летние. По этому поводу на Основной сцене МХТ имени Чехова премьера спектакля «9 ряд. 10, 11 место» Дениса Азарова. Пьеса была написана Юлией Поспеловой специально к юбилею.

Предваряя юбилейную постановку, худрук МХТ имени Чехова Константин Хабенский ответил на вопросы журналистов. «Известия» поинтересовались у народного артиста, не было ли у него желания отпраздновать юбилей вместе с коллективом МХАТ имени Горького.

— А что, была такая задача? — удивился Константин Юрьевич.

— Юбилей — повод объединиться. На сборе труппы говорили, что было предложение.

— У вас какая-то неправильная информация. Вы путаете меня с Владимиром Абрамовичем (Владимир Кехман — генеральный директор МХАТ имени Горького. — Ред.).

На этом Константин Хабенский закрыл тему.

Подробнее читайте в репортаже «Известий»:

Опять 125: с чем подошел к юбилею Художественный театр