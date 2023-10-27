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Эксперт рассказал о перспективах контрнаступления ВФУ на херсонском направлении

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Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
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Ситуация на херсонском направлении показывает: попытки украинского контрнаступления здесь завершатся тем, что Вооруженные формирования Украины (ВФУ) уйдут в глухую оборону на осенне-зимний период, чтобы накопить силы и потом попытаться наступать весной, рассказал «Известиям» военный эксперт Василий Дандыкин.

Поставить на понтон: ВФУ пытаются наступать на херсонском направлении
Российские подразделения не дают противнику зацепиться за берег Днепра и создать там плацдарм

«Украинское командование торопится хоть что-то сделать, чтобы потом попросить оружие и деньги. Например, формирует резервы на херсонском направлении, так называемый корпус морской пехоты. Немцы уже сейчас дали им машины-амфибии, которые могут плавать, американцы дали лодки, но всё уничтожается нашими бойцами», — уточнил он.

Как рассказали «Известиям» источники, знакомые с ситуацией, в ночь с 25 на 26 октября украинские вооруженные формирования предприняли очередную попытку высадить десантную группу на херсонском направлении. Ее поддерживали артиллерийские подразделения.

Также в нескольких районах были сосредоточены резервные подразделения, которые должны были вступить в бой и расширить захваченную территорию.

«Противник, пытаясь переправиться на левый берег Днепра, хочет отрезать для ВС РФ сухопутный коридор на Крым, это его жгучее желание. Хотя высадиться на нашем берегу для ВФУ проблематично. Для этого необходимо закрепиться отдельным ДРГ, а затем переправить технику. Но ДГР российские бойцы уничтожают», — объяснил Василий Дандыкин.

Всего за последние сутки в зоне спецоперации российские войска уничтожили до 850 боевиков ВФУ и 43 единицы техники, включая танки, гаубицы, САУ и бронеавтомобили, сообщили в Минобороны РФ 26 октября.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Списать на берег: ВС РФ пресекли попытки форсирования Днепра

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