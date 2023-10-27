В выставке церковного искусства приняли участие более 200 художников

В Доме художника на Кузнецком мосту открылась выставка «Монументальное искусство в церкви», участниками которой стали более 200 живописцев. В экспозицию вошло в общей сложности около 300 произведений — икон, фресок, мозаик, росписей по различным материалам.

Выставка проходит в рамках фестиваля современного церковного искусства «Видеть и слышать», где будут представлены лучшие современные произведения, отражающие двухтысячелетнюю традицию развития христианского искусства. На выставочной площадке Фестиваля ежедневно будут проводиться бесплатные экскурсии для взрослых и детей. Также в программе — концерты, мастер-классы и другие события.

Проект реализуется под эгидой Московского союза художников при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Российской академии художеств. Вход на все мероприятия фестиваля, который продлится до 4 ноября, свободный.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Образ и будущее: чем интересна выставка церковного искусства