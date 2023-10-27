Спрос на услуги автосервисов увеличился на 25%

В январе–сентябре 2023 года автолюбители стали пользоваться услугами станций техобслуживания на 25% чаще по сравнению с тем же периодом 2022-го, следует из данных геосервиса 2ГИС, основанных на количестве поисковых запросов пользователей. С начала этого года они интересовались расположением и режимом работы СТО 24 млн раз против менее 20 млн в январе–сентябре 2022-го.

Повышенный интерес к услугам станций техобслуживания подтвердили и в сети СТО Fit Service.

«Спрос на ремонт автомобилей растет особенно заметно в последние два года. Причин несколько: автомобильный парк в стране стареет, а чем старше машина, тем больше она требует ремонта. Покупательская способность низкая, выбор новых машин ограничен, поэтому водители стремятся продлить жизнь своих действующих авто», — рассказала «Известиям» директор сети Fit Service Татьяна Овчинникова.

Сегодня в городах-миллионниках насчитывается порядка 19 тыс. станций техобслуживания, следует из данных 2ГИС. С октября 2020 года по настоящее время их стало больше на 13%. Лидерами по приросту стали Краснодар, Воронеж, Ростов-на-Дону, Москва и Уфа.

Тем не менее число СТО не везде соответствует объему автопарка и это влияет на загруженность станций, заявили «Известиям» в аналитическом агентстве Gruzdev-Analyze.

«Один сервис в Москве чинит более 800 автомобилей в год, а в Санкт-Петербурге, Казани, Самаре и Ростове-на-Дону более 500 машин», — рассказали аналитики агентства.

В городах, где зафиксирован повышенный спрос, услуги автосервисов подорожали. Например, в Казани средний чек вырос на 39% (10,1 тыс.), а в столице — на 28% (11,7 тыс.).

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СТОп машина: спрос на услуги автосервисов увеличился на четверть