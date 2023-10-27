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В Думу внесли поправки о неприменении ареста к беременным и отцам-одиночкам

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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В Совете Федерации разработали поправки к законопроекту Верховного суда, которыми предлагается не отправлять в СИЗО беременных женщин, а также отцов-одиночек, если они воспитывают ребенка до 14 лет. Автором поправок выступил председатель комитета СФ по экономической политике Андрей Кутепов, документ есть в распоряжении «Известий».

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Мера пресечения в виде заключения под стражу, по мнению сенатора, не должна распространяться и на матерей, если в семье есть ребенок до 14 лет (не обязательно одиноких). Поправки направлены в профильный комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству.

«Предложенные изменения имеют своей целью защитить семью от необоснованного, нередко нецелесообразного разлучения детей и родителей на этапе, когда родитель еще не признан виновным в совершении преступления», — сообщил «Известиям» Андрей Кутепов.

В пояснительной записке к поправкам (также есть в распоряжении «Известий») подчеркивается, что лишение свободы матери или отца (единственного родителя) приносит вред несовершеннолетним детям, даже если срок ареста небольшой.

При этом документ предусматривает исключения, когда беременным женщинам и отцам-одиночкам не получится избежать заключения под стражу. К ним относятся подозрение (обвинение) в совершении особо тяжкого преступления, преступления против жизни, здоровья, свободы, половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетних, в терроризме (в том числе международном), в призывах к терактам, оправдании и пропаганде терроризма. Кроме того, это касается захвата заложников, угона самолета или поезда, насильственного захвата власти, вооруженного мятежа, посягательства на жизнь государственного или общественного деятеля.

Кроме того, арест всё же может быть применен, если подозреваемый или обвиняемый не имеет места жительства, скрылся от органов предварительного расследования или от суда, нарушил ранее избранную меру пресечения.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Камерная остановка: беременные и отцы-одиночки получат шанс избежать СИЗО

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