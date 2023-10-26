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Путин поручил подготовить льготную ипотеку для специалистов космической отрасли

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Фото: ТАСС/Наталья Бережная
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Президент России Владимир Путин поручил правительству 26 октября подготовить меры по льготным ипотечным условиям для специалистов космической отрасли.

«У нас большой набор льготирования по ипотеке, сотрудники в космической отрасли не попадают ни в одно из них. И это при том, что зарплаты, скажем, достаточно скромные. Так мы здесь не удержим кадры. Я прошу правительство подготовить дополнительные меры на этот счет», — заявил глава государства.

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В этот же день на совещании космической отрасли Путин поручил правительству страны разработать и утвердить национальный проект по развитию космической сферы до 1 июля 2024 года. Он привел в пример успех нацпроекта развития беспилотных летательных систем, который позволяет собрать воедино уникальные компетенции российских научных, инженерных школ, ресурсы страны в целом, а также частного бизнеса.

Ранее, 8 декабря 2021 года, ПСБ и госкорпорация «Роскосмос» заключили соглашение о предоставлении льготных условий по ипотечным кредитам для космонавтов и кандидатов в космонавты. Отмечалось, что космонавты и кандидаты в космонавты смогут воспользоваться льготной ипотечной программой по ставке 0,1% годовых. Недвижимость можно приобрести как в новостройке, так и на вторичном рынке.

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