Путин поручил подготовить льготную ипотеку для специалистов космической отрасли
Президент России Владимир Путин поручил правительству 26 октября подготовить меры по льготным ипотечным условиям для специалистов космической отрасли.
«У нас большой набор льготирования по ипотеке, сотрудники в космической отрасли не попадают ни в одно из них. И это при том, что зарплаты, скажем, достаточно скромные. Так мы здесь не удержим кадры. Я прошу правительство подготовить дополнительные меры на этот счет», — заявил глава государства.
В этот же день на совещании космической отрасли Путин поручил правительству страны разработать и утвердить национальный проект по развитию космической сферы до 1 июля 2024 года. Он привел в пример успех нацпроекта развития беспилотных летательных систем, который позволяет собрать воедино уникальные компетенции российских научных, инженерных школ, ресурсы страны в целом, а также частного бизнеса.
Ранее, 8 декабря 2021 года, ПСБ и госкорпорация «Роскосмос» заключили соглашение о предоставлении льготных условий по ипотечным кредитам для космонавтов и кандидатов в космонавты. Отмечалось, что космонавты и кандидаты в космонавты смогут воспользоваться льготной ипотечной программой по ставке 0,1% годовых. Недвижимость можно приобрести как в новостройке, так и на вторичном рынке.