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Путин поручил разработать нацпроект по развитию космической сферы в 2024 году

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Президент России Владимир Путин поручил правительству страны 26 октября во время совещания по развитию ракетно-космической отрасли разработать и утвердить национальный проект по развитию космической сферы до 1 июля 2024 года.

Глава государства указал на эффективность нацпроекта развития беспилотных летательных систем, который позволяет собрать воедино уникальные компетенции российских научных, инженерных школ, ресурсы страны в целом, а также частного бизнеса.

«Такие же подходы считаю необходимым использовать и в развитии космического сектора отечественной экономики. В этой связи прошу правительство до 1 июля 2024 года разработать и утвердить соответствующий национальный проект», — отметил российский лидер.

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Также президент России призвал расширить доступность ключевых космических сервисов, а также покрытие связью территории страны. Он также добавил, что России надо подумать об экспорте своих космических сервисов в страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС.

Кроме того, во время совещания российский лидер заявил, что состав российской орбитальной группировки нужно кратно увеличить в сжатые сроки.

В ходе встречи с молодыми учеными 26 октября президент России также подчеркнул, что космическая отрасль является очень интересной и перспективной сферой, без развития которой жизнь человечества вскоре станет невозможной. Россия продолжает сотрудничать с другими странами в сфере космоса, несмотря на существующие проблемы, добавил российский лидер.

Еще 19 июля Путин заявил, что у России большие планы по освоению ближнего и дальнего космоса. По его словам, космическая деятельность имеет значение и для РФ, и для человечества в целом.

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