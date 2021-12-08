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Космонавтам предоставят льготную ипотеку

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ПСБ и госкорпорация «Роскосмос» 8 декабря заключили соглашение о предоставлении льготных условий по ипотечным кредитам для космонавтов и кандидатов в космонавты. Документ был подписан в рамках подготовки пуска пилотируемого космического корабля «Союз МС-20» на космодроме Байконур.

Отмечается, что космонавты и кандидаты в космонавты смогут воспользоваться льготной ипотечной программой по ставке 0,1% годовых. Недвижимость можно приобрести как в новостройке, так и на вторичном рынке. Для космонавтов максимальная сумма кредитования составляет 12 млн рублей, для кандидатов — 7 млн рублей. Первоначальный взнос — 10% от суммы кредита. Программа кредита рассчитана на срок от трех до 15 лет.

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Первый заместитель председателя ПСБ Олег Минаев отметил, что банк является инициатором ряда стимулирующих финансовых программ не только для ключевых отраслей российской экономики и оборонно-промышленного комплекса России, но и для сотрудников, занятых в этих сегментах.

«Банк активно поддерживает ракетно-космическую отрасль и пилотируемую космонавтику, планомерно развивая сотрудничество с госкорпорацией «Роскосмос». Сейчас специально для наших космонавтов мы разработали программу льготной ипотеки с беспрецедентной ставкой 0,1% годовых, которая позволит им улучшить жилищные условия и станет инструментом долгосрочной мотивации и поддержки людей значимых для страны профессий»», — сказал он.

Первый заместитель генерального директора по экономике и финансам госкорпорации «Роскосмос» Максим Овчинников подчеркнул, что «Роскосмос» постоянно улучшает социальную защищенность сотрудников организаций ракетно-космической отрасли.

Так, по его словам, в год 60-летия полета Юрия Гагарина в космос был предпринят комплекс необходимых мер для улучшения качества жизни космонавтов и создания для них благоприятных социальных условий.

«В частности, для повышения престижа профессии «космонавт» разработана специальная страховая программа, увеличена заработная плата. Теперь добавляется еще и льготная ипотечная программа на беспрецедентных условиях. Мы благодарны нашему надежному партнеру — ПАО «Промсвязьбанк» за оказание поддержки в реализации столь важной программы», — сказал Овчинников.

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