Космонавтам предоставят льготную ипотеку

ПСБ и госкорпорация «Роскосмос» 8 декабря заключили соглашение о предоставлении льготных условий по ипотечным кредитам для космонавтов и кандидатов в космонавты. Документ был подписан в рамках подготовки пуска пилотируемого космического корабля «Союз МС-20» на космодроме Байконур.

Отмечается, что космонавты и кандидаты в космонавты смогут воспользоваться льготной ипотечной программой по ставке 0,1% годовых. Недвижимость можно приобрести как в новостройке, так и на вторичном рынке. Для космонавтов максимальная сумма кредитования составляет 12 млн рублей, для кандидатов — 7 млн рублей. Первоначальный взнос — 10% от суммы кредита. Программа кредита рассчитана на срок от трех до 15 лет.

Первый заместитель председателя ПСБ Олег Минаев отметил, что банк является инициатором ряда стимулирующих финансовых программ не только для ключевых отраслей российской экономики и оборонно-промышленного комплекса России, но и для сотрудников, занятых в этих сегментах.

«Банк активно поддерживает ракетно-космическую отрасль и пилотируемую космонавтику, планомерно развивая сотрудничество с госкорпорацией «Роскосмос». Сейчас специально для наших космонавтов мы разработали программу льготной ипотеки с беспрецедентной ставкой 0,1% годовых, которая позволит им улучшить жилищные условия и станет инструментом долгосрочной мотивации и поддержки людей значимых для страны профессий»», — сказал он.

Первый заместитель генерального директора по экономике и финансам госкорпорации «Роскосмос» Максим Овчинников подчеркнул, что «Роскосмос» постоянно улучшает социальную защищенность сотрудников организаций ракетно-космической отрасли.

Так, по его словам, в год 60-летия полета Юрия Гагарина в космос был предпринят комплекс необходимых мер для улучшения качества жизни космонавтов и создания для них благоприятных социальных условий.

«В частности, для повышения престижа профессии «космонавт» разработана специальная страховая программа, увеличена заработная плата. Теперь добавляется еще и льготная ипотечная программа на беспрецедентных условиях. Мы благодарны нашему надежному партнеру — ПАО «Промсвязьбанк» за оказание поддержки в реализации столь важной программы», — сказал Овчинников.