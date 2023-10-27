Семеро по прилавкам: ритейл выступил против полок с российскими товарами

Ритейл выступил против депутатского законопроекта о «российской полке», поскольку это может привести к росту цен. Об этом говорится в отзыве Ассоциации компаний розничной торговли на депутатский законопроект, который готовится при поддержке Минпромторга. Суть документа — в выделении для отечественных товаров приоритетной квоты на полке. Но из-за этого на прилавках может оказаться продукция, которая дороже иностранных аналогов, утверждают в отрасли. Однако в Минпромторге возразили: все страны, развивающие собственную экономику и технологический суверенитет, проходили через такие законодательные меры и создавали преференции для своих производителей. Кроме того, законодательная инициатива никак не затрагивает ценовую политику торговых сетей, добавляют авторы документа.

Законопроект о «российской полке»

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейших ритейлеров страны) выступила против депутатского законопроекта о «российской полке». Он создаст новые риски в работе компаний — например, это может привести к росту цен, считают в отрасли. А себестоимость производства отечественных товаров, которые торговые сети должны будут выставить на прилавках, может оказаться выше аналогов. Об этом говорится в письме ассоциации от 20 октября, с которым ознакомились «Известия». При этом в АКОРТ не стали уточнять, о каком потенциальном подорожании может идти речь.

В организации также полагают, что российские товары могут столкнуться с низким спросом у потребителей из-за высоких цен и нестабильного качества. Это обернется тем, что целые категории товаров потеряют прибыльность, а торговля столкнется с сокращением товарооборота — снизятся экономические показатели розницы, и, как следствие, сократятся налоговые отчисления в бюджет, утверждают авторы документа.



Однако в Минпромторге возразили: все страны, развивающие собственную экономику и собственный технологический суверенитет, проходили через такие законодательные меры и создавали преференции для своих производителей. Именно таким образом они добивались успеха, подчеркнул «Известиям» замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.

— Продукция, поступающая по параллельному импорту, зачастую существенно дороже отечественной. При этом отечественная продукция имеет необходимые и доказанные хорошие потребительские свойства и все сертификаты, свидетельствующие о ее безопасности и об очень высоком качестве, — пояснил чиновник. — А берут ее хуже в текущем моменте только потому, что она пока еще не так рекламно раскручена, как ушедшие из России транснациональные бренды. Не дать отечественному товару достаточно преференций и места на полке, отдавая предпочтение привычному и более дорогому импорту — это продолжать противодействовать развитию своих же отраслей промышленности.

Виктор Евтухов уверен, что поддержка отечественного производителя сегодня — ключевой момент развития всей российской экономики, и в этом жизненно заинтересованы все: и промышленность, и торговля, и потребители.

Автор законопроекта, депутат «Единой России» Татьяна Буцкая в свою очередь подчеркнула «Известиям», что документ не касается ценовой политики торговых сетей, никаких норм, которые регулируют эту сферу, в нем нет. Поэтому никакого подорожания товаров ждать не стоит, уверена она.

По словам парламентария, цель — поддержать отечественных производителей, причем начать реализацию планируют с тех категорий, в которых уже есть высокая представленность российских товаров. Такой подход будет способствовать поддержке отечественного производителя и технологического суверенитета нашей страны, резюмировала она.

Справка «Известий» После ухода иностранных компаний с рынка российские власти выступили с инициативой с 1 марта 2024 года «расчистить полку» для отечественных производителей. Для этого все товары на рынке разобьют на российские и иностранные. Наши товары — это те, которые произвели в РФ, причем владельцами фабрик должны быть россияне или белорусы, а бренды товаров — принадлежать гражданам РФ. Такая норма распространяется не только на стационарную розницу, но и на онлайн-торговлю. Доля отечественной продукции должна быть не более 50% или 50 первых карточек товаров в поисковой выдаче. Первыми квоту получат бытовая химия и косметика: по экспертным оценкам, на долю отечественной продукции в этих сегментах приходится до 30%. Сейчас законопроект оценивают в правительстве, его готовят к внесению в Госдуму.

Поддержать своих

В Ассоциации экспертов рынка ритейла «Известиям» пояснили, что зачастую стоимость производства отечественных товаров в непродовольственной группе выше, чем за рубежом. Это происходит из-за более высокого технологического процесса производства иностранной продукции по сравнению с российской, «неслучайно многие товары изготавливают в Китае». Есть и проблема с нестабильным качеством изделий: изначально поставщики могут направить в торговую сеть одну продукцию, а затем корректировать себестоимость производства и поставлять товары уже другого качества, на что затем жалуются покупатели.

К подобной регуляторике нужно подходить очень взвешенно — выбранный механизм может спровоцировать эффект, обратный задуманному, сказал «Известиям» президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов.

— У ритейлеров появится обязанность ставить на полку определенную продукцию, а у ее производителей будет полностью отсутствовать ответственность за качество и цену перед потребителем, — отметил эксперт. — Безусловно, нужно поддерживать отечественных производителей, но эта поддержка должна стимулировать создание качественных брендов, которые не просто будут заполнять полки, но смогут составить конкуренцию зарубежным аналогам.

Цены определяются соглашением между поставщиком и предприятием торговли, сказали «Известиям» в Ассоциации производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены. В организации нет информации о коммерческих соглашениях.

— Но любой, кто ходит в магазин, легко может проверить это: есть примеры, когда российская продукция дороже, есть примеры, когда импортная. Это для многих товаров так: и одежда бывает российская дороже, а бывает дешевле, — подчеркнули в ассоциации.



— Законопроект о российской полке дает четкий сигнал инвесторам, что государство заинтересовано поддержать развитие конкретных направлений, в частности непродовольственного сегмента рынка и, как минимум, обеспечить присутствие этой продукции на полке. Крайне важно обеспечить более высокую долю продукции российского производства, также, как это сейчас обстоит на рынке продовольствия, — резюмировал глава Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов.