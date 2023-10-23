Эксперт прокомментировал одобрение Эрдоганом вступления Швеции в НАТО

Научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов прокомментировал «Известиям» 23 октября решение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана одобрить вступлении Швеции в НАТО. По словам эксперта, данное решение стало следствием торга, который турецкий лидер вел с Западом.

Ранее в понедельник Эрдоган предложил парламенту Турции ратифицировать протокол о членстве Швеции в НАТО. Президент подписал документ и отправил его на рассмотрение в Великое национальное собрание Турции.

«Мне кажется, это часть того торга, который Эрдоган ведет с Соединенными Штатами и с Западом в целом. Я думаю, что большинство экспертов предполагало, что этим дело закончится. Единственная интрига, которая сохраняется — что за это Эрдоган получил взамен, потому что у него был свой список претензий и к США, и к НАТО», — заявил Кортунов.

По его словам, претензии Эрдогана касались и санкций, и исключения Турции из программы США по строительству самолета F-35.

«Поэтому я думаю, что наверняка был какой-то размен, но какой именно, мы узнаем не так скоро, поскольку, скорее всего, переговоры носили конфиденциальный характер», — резюмировал эксперт.

При этом до этого, 18 октября, лидер турецкой партии «Родина» Догу Перинчек заявил, что Турции необходимо отклонить ратификацию членства Швеции в НАТО. Более того, он указал, что его страна должна покинуть альянс. В тот же день обозреватель турецкой газеты Hürriyet Абдулкадир Сельви сообщил, что страна может пересмотреть позицию по вопросу ратификации заявки Швеции на членство в альянсе, из-за того что американские военные в Сирии в начале октября сбили турецкий беспилотник.

Вместе с тем еще 21 августа Эрдоган отмечал, что скорость рассмотрения турецким парламентом вопроса о членстве Швеции в НАТО зависит от дальнейших действий Стокгольма. По его словам, власти страны не должны допускать акции сожжения Корана, если хотят вступления страны в военный альянс.

Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года, но их членство затягивалось. 4 апреля официально присоединилась к блоку только Финляндия. Заявку Швеции не ратифицировали Венгрия и Турция.