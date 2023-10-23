Эксперт оценил перспективы поставок российского газа на венгерский рынок

«Газпром» будет на постоянной основе поставлять дополнительные объемы газа в Венгрию этой зимой. В 2023 году компания уже дополнительно экспортировала в Венгрию 1,3 млрд куб. м газа, сообщил глава холдинга Алексей Миллер в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович рассказал «Известиям» 23 октября о том, что венгерский рынок стабильный, а также предположил, что партнерство между двумя странами будет развиваться.

«Венгерский рынок — это стабильный, развивающийся рынок. Поэтому, конечно, с ним надо работать», — отметил эксперт.

По его словам, венгерская сторона по собственному желанию не собирается отказываться от российского газа и, пока у власти находится премьер-министр Виктор Орбан, подобных угроз прекращения поставок быть не должно.

«Газ идет через «Турецкий поток» в Болгарию, Сербию. Это довольно стабильный маршрут. Правда, Болгария хочет увеличить плату за транзит через свою территорию. Но здесь, наверное, можно использовать Венгрию, чтобы Венгрия либо на Болгарию давила, либо придется перекладывать дополнительную стоимость транспортировки по болгарской части газопровода на Венгрию. Может быть, там будут какие-то взаимные уступки. В принципе Венгрия и так получила очень выгодную формулу цены, когда заключался контракт», — сказал Митрахович.

Эксперт выразил мнение, что для Венгрии и России партнерство выгодное и будет развиваться.

Ранее, 5 сентября, заместитель главы Еврокомиссии Марош Шефчович в интервью немецкой газете Handelsblatt заявил, что полный отказ Европы от российского газа и переход на другие, альтернативные источники почти невозможен. По его словам, в прошлом году импорт газа из России сократился со 150 млрд куб. м до менее 80 млрд куб. м.

При этом 6 сентября в постпредстве РФ при Евросоюзе рассказали, что Европейский союз не введет запрет на российский сжиженный природный газ, поскольку это обернется ростом газовых цен на рынке.