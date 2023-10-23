Реклама
Прямой эфир
Общество
Собянин призвал автомобилистов воздержаться от поездок из-за непогоды в Москве
Мир
Лукашенко заявил об отказе Польши от восстановления добрососедства
Мир
В Италии выступили против поставок курятины с Украины
Происшествия
В Подмосковье загорелся торговый центр
Мир
МИД РФ заявил послу Норвегии о неприемлемости попыток сорвать чествование советских воинов
Мир
В ЕС заявили о слишком высоких ценах на энергоносители
Общество
В Госдуму внесли проект о правилах использования телефона на уроках
Общество
ФСБ возбудила уголовное дело по факту покушения на Олега Царёва
Наука и техника
Борисов заявил о приближающемся конце эксплуатации МКС
Общество
МЧС предупредило о снеге и гололеде в Москве до 28 октября
Мир
Шольц призвал страны ЕС ограничить расходы
Мир
Посольство РФ заявило о неприемлемости обвинений Москвы в поддержке терроризма
Интернет и технологии
В Сбербанке сообщили о восстановлении работы сервисов
Сюжет:

Эксперт оценил перспективы поставок российского газа на венгерский рынок

«Газпром» поставит дополнительные объемы газа в Венгрию зимой: мнение Митраховича
0
Фото: ТАСС/Николай Михальченко
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

«Газпром» будет на постоянной основе поставлять дополнительные объемы газа в Венгрию этой зимой. В 2023 году компания уже дополнительно экспортировала в Венгрию 1,3 млрд куб. м газа, сообщил глава холдинга Алексей Миллер в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович рассказал «Известиям» 23 октября о том, что венгерский рынок стабильный, а также предположил, что партнерство между двумя странами будет развиваться.

«Венгерский рынок — это стабильный, развивающийся рынок. Поэтому, конечно, с ним надо работать», — отметил эксперт.

По его словам, венгерская сторона по собственному желанию не собирается отказываться от российского газа и, пока у власти находится премьер-министр Виктор Орбан, подобных угроз прекращения поставок быть не должно.

«Газ идет через «Турецкий поток» в Болгарию, Сербию. Это довольно стабильный маршрут. Правда, Болгария хочет увеличить плату за транзит через свою территорию. Но здесь, наверное, можно использовать Венгрию, чтобы Венгрия либо на Болгарию давила, либо придется перекладывать дополнительную стоимость транспортировки по болгарской части газопровода на Венгрию. Может быть, там будут какие-то взаимные уступки. В принципе Венгрия и так получила очень выгодную формулу цены, когда заключался контракт», — сказал Митрахович.

Эксперт выразил мнение, что для Венгрии и России партнерство выгодное и будет развиваться.

Газовый антракт: в РФ заявили о неспособности ЕС отказаться от российского СПГ
Почему Евросоюз продолжает его покупать и каковы перспективы взаимодействия Москвы и Брюсселя в энергетической сфере

Ранее, 5 сентября, заместитель главы Еврокомиссии Марош Шефчович в интервью немецкой газете Handelsblatt заявил, что полный отказ Европы от российского газа и переход на другие, альтернативные источники почти невозможен. По его словам, в прошлом году импорт газа из России сократился со 150 млрд куб. м до менее 80 млрд куб. м.

При этом 6 сентября в постпредстве РФ при Евросоюзе рассказали, что Европейский союз не введет запрет на российский сжиженный природный газ, поскольку это обернется ростом газовых цен на рынке.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023