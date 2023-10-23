Актер Александр Ведменский пострадал в драке на Кутузовском проспекте в Москве

В Москве на Кутузовском проспекте произошла драка между двумя мужчинами, одним из которых оказался 39-летний актер Александр Ведменский. Об этом 23 октября сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

«В результате потасовки житель столицы 1984 года рождения получил телесные повреждения, после чего самостоятельно обратился в медицинское учреждение. Злоумышленник с места происшествия скрылся», — указано на сайте ведомства.

Отмечается, что между мужчинами сначала произошел словесный конфликт, который затем перерос в потасовку. Актер Ведменский является пострадавшей стороной, напавший на него прохожий с места происшествия скрылся, добавляет ТАСС.

В настоящее время правоохранители проводят комплекс мероприятий, чтобы установить все обстоятельства произошедшего и задержать подозреваемого.

Александр Ведменский известен по ролям в фильмах и сериалах «Салам Масква!», «Мамочки», «Письмо по ошибке», «Бывшие», «Принцип Талиона» и других. Является выпускником Саратовского театрального института, который окончил в 2006 году.

До этого, 1 августа, источник «Известий» сообщал, что в подмосковных Химках трое неизвестных избили чемпиона Европы по баскетболу Никиту Шабалкина. После происшествия баскетболист обратился за медицинской помощью, у него была диагностирована черепно-мозговая травма. При этом один из предполагаемых участников драки был установлен сразу же: он написал заявление в полицию, указав, что Шабалкин напал на него. В отношении других напавших полиция продолжила работу.