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Чемпиона Европы по баскетболу Никиту Шабалкина избили в Химках

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Фото: ТАСС/Артем Коротаев
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В подмосковных Химках избили чемпиона Европы по баскетболу Никиту Шабалкина. Об этом 1 августа сообщил источник «Известий».

Инцидент произошел 31 июля. По словам Шабалкина, его избили трое неизвестных. После происшествия баскетболист обратился за медицинской помощью.

По факту случившегося началась проверка. При этом один из предполагаемых участников драки установлен: он написал заявление в полицию, указав, что Шабалкин напал на него.

Никита Шабалкин выступал за клубы «Химки», «Локомотив-Кубань», московское «Динамо», казанский УНИКС.

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Ранее, 1 мая, у одного из ресторанов столицы также было совершено нападение на другого баскетболиста — защитника клуба ЦСКА Алексея Шведа, он получил несколько ударов в голову. На следующий день были установлены личности некоторых нападавших. Отмечалось, что в момент инцидента Швед был трезв, а у компании нападавших уже был конфликт с администрацией ресторана.

После случившегося Шведа госпитализировали, ему диагностировали серьезную черепно-мозговую травму. Спустя две недели, 15 мая, он сообщил, что продолжит спортивную карьеру в следующем сезоне.

При этом 6 мая Пресненский суд Москвы арестовал 31-летнего Юсуфа Мирашурова по уголовному делу об избиении Шведа. Также троих участников инцидента суд арестовал до 2 июля, однако 14 июня изменил им меру пресечения на подписку о невыезде до решения суда.

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