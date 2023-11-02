День народного единства в Москве в 2023 году — куда сходить всей семьей

В начале ноября россияне отмечают один из важных государственных праздников — День народного единства. В 2023 году празднования будут проходить с субботы по понедельник — с 4 по 6 ноября. Много праздничных мероприятий состоится в эти дни на центральных площадях и в парках Москвы. Куда сходить в столице всей семьей, рассказывают «Известия».

Возложение цветов к памятнику Минину и Пожарскому

Традиционно праздник начинается с возложения цветов к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади. Эта церемония имеет особое значение, ведь именно в Москве началась историческая битва за освобождение страны от интервенции.

В прошлом году памятник официально открылся после реставрации. Цветы к нему возложил президент России Владимир Путин. После этого почтить память защитников города могли москвичи и гости столицы.

Концерт «Вместе целая страна!» в Музее Победы

Мероприятие организовано ко Дню народного единства Общероссийским общественным гражданско-патриотическим движением «Бессмертный полк России».

Перед гостями выступят солист крупнейших отечественных и зарубежных музыкальных коллективов Михаил Гаврилов, Большой детский хор имени В.С. Попова и другие исполнители. Они исполнят песни, посвященные теме Родины.

К участию в мероприятии также приглашены член Центрального штаба «Бессмертного полка России» Михаил Ножкин, заслуженный артист России Сергей Куприк и гармонист-виртуоз Святослав Шершуков. Концерт состоится вечером 8 ноября в киноконцертном зале «Жуков».

Выставка-форум «Россия» на ВДНХ

Экспозиция познакомит с историей, культурой и достижениями всех 89 субъектов России. Посетители смогут «побывать» в разных уголках страны, а при желании и «обойти» ее полностью пешком, ознакомившись с местным колоритом и национальной кухней.

Встречать же гостей будет «Живая карта России» — огромное полотно высотой более 10 м с многообразием национальных узоров. Над этой картой трудились 260 мастеров со всей страны.

Выставка начнет работу 4 ноября и завершится в апреле. На это время на ВДНХ запланировано много культурно-развлекательных и образовательных программ для детей и взрослых.

Праздничные концерты в парках Москвы

В течение всех праздничных дней в парках и на разных площадках города будут проводиться музыкальные концерты. На сцене выступят известные российские исполнители. Слушатели смогут насладиться разнообразием музыкальных жанров — от народной и классической музыки до поп-музыки и рока.

Помимо этого посетителей ждут танцевальные выступления, всевозможные мастер-классы и спортивные состязания.

День народного единства учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов, что положило конец Смутному времени. Праздник ежегодно отмечается 4 ноября, начиная с 2005 года. В 2023 году он выпадает на субботу. В пятницу будет короткий рабочий день, а в субботу — выходной. Таким образом, россияне будут отдыхать три дня подряд, по 6 ноября включительно.

Ранее «Известия» рассказывали, какие мероприятия ко Дню народного единства пройдут в школах.