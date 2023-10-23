ВСУ за сутки потеряли на донецком направлении до 285 военных

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли за сутки на донецком направлении убитыми и ранеными до 285 военных, сообщил 23 октября начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.

«Противник потерял убитыми и ранеными до 285 военнослужащих. Уничтожены танк Т-72 в районе Красногоровки и боевая бронемашина «Кирпи» в районе Артемовска», — уточнил он.

Астафьев добавил, что на донецком направлении Южная группировка войск при поддержке авиации и огня артиллерии отразили пять атак противника, поразили 23 скопления живой силы и военной техники подразделений 77-й аэромобильной, 5-й штурмовой и 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка, Соледар и Берховского водохранилища.

Ранее, 22 октября, Минобороны РФ сообщило, что расчет противотанкового ракетного комплекса Южной группировки войск уничтожил пехоту ВСУ в районе Клещеевки в Донецкой Народной Республике (ДНР).

До этого, 21 октября, сообщалось, что ВСУ потеряли до 155 своих солдат на донецком направлении. Кроме того, ВС РФ смогли ликвидировать три миномета 120-миллиметрового калибра.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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