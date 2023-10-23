Замглавы МИД РФ заявил о планах НАТО превратить Балтийское море в свое озеро
НАТО мечтает превратить Балтийское море во внутреннее озеро альянса, однако этого никогда не будет. Об этом 23 октября заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко.
Он подчеркнул, что российское руководство в курсе планов европейских стратегов и политиков, отметив, что решение об остановке прохода российским кораблей, которое могут принять члены альянса в связи с расследованием повреждения газопровода Balticconnector, будет «грубейшим нарушением международного права».
По словам замглавы МИДа, именно о нарушении прав члены НАТО и США «любят повторять на каждом углу».
Ранее, 20 октября, президент Латвии отметил, что страны — участницы Североатлантического альянса могут закрыть судоходство для российских судов в Балтийском море, если будет доказана причастность Москвы к повреждению газопровода Balticconnector. Он добавил, что обсуждение в НАТО возможного закрытия Балтийского моря начнется только при наличии «конкретных фактов». Сенатор Совета Федерации от Калининграда Александр Шендерюк-Жидков заявил, что латвийское правительство должно учитывать возможности Военно-морских сил (ВМС) страны, прежде чем высказываться о закрытии Балтийского моря.
До этого, 11 октября, генсек НАТО Йенс Столтенберг пообещал «решительный ответ» альянса, если окажется, что газопровод между Эстонией и Финляндией был поврежден в результате диверсии.
8 октября газопровод Balticconnector был перекрыт из-за утечки. 11 октября представитель центральной криминальной полиции Финляндии Микко Симола заявил, что следователи обнаружили «внешние следы» на морском дне в районе места поломки газопровода.