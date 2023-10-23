Пожар вспыхнул на пятом этаже жилого дома в Волгоградской области

Пожар вспыхнул в двух квартирах на пятом этаже в многоквартирном жилом доме в городе Котельниково Волгоградской области. Об этом в понедельник, 23 октября, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Сообщение о пожаре поступило в ведомство в 11:08, площадь возгорания составляла 96 кв. м. Пожар было локализован в 11:45.

«Есть пострадавшие. Причина пожара устанавливается», — говорится в сообщении.

В свою очередь источник «Известий» сообщил, что в результате пожара, по предварительной информации, один человек погиб и еще один пострадал. Пострадавший доставлен в реанимацию, уточнил собеседник.

Ранее в этот день источник «Известий» сообщил, что в Санкт-Петербурге в результате пожара, который разгорелся вечером 22 октября в северо-восточной части города, погибли два человека. Инцидент случился в доме на проспекте Энтузиастов, возгорание произошло в одном из помещений трехкомнатной квартиры, уточнил собеседник.