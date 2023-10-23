В Санкт-Петербурге при пожаре погибли два человека

Два человека погибли в результате пожара, который разгорелся вечером 22 октября, в воскресенье, в северо-восточной части Санкт-Петербурга. Об этом «Известиям» рассказал источник.

Инцидент случился в доме на проспекте Энтузиастов. Возгорание произошло в одном из помещений трехкомнатной квартиры.

«Пожар потушили за полчаса. Погибли два человека», — проинформировал источник.

По предварительным сведениям, в помещении находились мужчина и женщина. Оба они погибли, отравившись угарным газом. Их личности еще не установлены.

В настоящее время на месте происшествия работают специалисты. Они работают над выяснением причин и обстоятельств инцидента.

В тот же день в Москве произошел пожар в квартире многоквартирного дома на Ясеневой улице, погиб один человек.