Грушко указал на «санкционный зуд» в ЕС из-за подготовки 12-го пакета

Евросоюз (ЕС) постоянно ищет новые антироссийские санкции, испытывая «санкционный зуд», но предыдущий опыт показал их неэффективность, заявил 23 октября замглавы МИД РФ Александр Грушко, комментируя консультации блока по возможному введению 12-го пакета рестрикций.

«Санкционный зуд продолжается, но весь предыдущий опыт введения санкций, а, я напомню, было уже 11 пакетов, однозначно показывает, что, во-первых, эти санкции не работают, а во-вторых, наносят ущерб самому Евросоюзу», — сказал он журналистам.

Грушко подчеркнул, что Москва готова к новым санкциям Брюсселя.

В случае их принятия Россия взвесит необходимость ответа для их нейтрализации.

Ранее, 20 октября, стало известно, что Еврокомиссия (ЕК) вскоре приступит к консультациям с рядом стран ЕС о деталях возможного 12-го пакета антироссийских санкций. В данный пакет может войти запрет на покупку российских алмазов, против чего активно выступает Бельгия.

Кроме того, Литва в рамках 12-го пакета санкций ЕС планирует ввести запрет на экспорт в Россию гвоздей, кнопок, игл для шитья и спиц для вязания.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высмеяла это решение и предложила литовцам выложить на своей автостраде кнопками, гвоздями, спицами и иглами надпись «назло России».

В сентябре сообщалось, то что ЕК до сих пор не представила предложение по 12-му пакету санкций в отношении России. В Брюсселе отмечали, что пока нет четкого понимания, когда начнутся дебаты по этому вопросу в Совете ЕС и какие именно рестрикции могут быть введены против РФ.

Страны Запада усилили санкционное давление на РФ на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года.