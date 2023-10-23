Реклама
Прямой эфир
Политика
Комитет Госдумы принял поправки о выборах президента при военном положении
Общество
Скончался бывший первый замминистра обороны РФ Игорь Пузанов
Авто
Россиянам разрешили устанавливать квадратные номера спереди автомобиля
Мир
Премьер Японии пообещал сохранить курс на заключение мирного договора с РФ
Армия
Военная комендатура ДНР сообщила о вербовке ВФУ несовершеннолетних
Мир
В КНР заявили о готовности продолжать поставлять гуманитарную помощь Палестине
Мир
FT указала на тщетные попытки Зеленского сыграть озабоченность Израилем
Армия
Расчеты ТОС-1А «Солнцепек» уничтожили опорный пункт ВСУ на запорожском направлении
Мир
Госдеп рекомендовал гражданам США как можно скорее покинуть Ливан
Армия
Советник Пушилина предположил длительное нахождение ракет ATACMS у Киева
Мир
В США назвали большой ошибкой дальнейшее оказание помощи Украине
Мир
Король Бахрейна выделил $8,5 млн на помощь жителям сектора Газа
Мир
Toyota возобновила работу некоторых заводов после недельного простоя
Мир
Трамп назвал Вашингтон самой опасной столицей мира

Стало известно, куда россияне предпочитают вкладывать средства

Исследование: россияне предпочитают положить деньги на депозит, купить валюту или облигации
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Недвижимость перестала быть самым популярным вариантом вложения средств, за год «скатившись» с первой на четвертую строчку рейтинга покупательских предпочтений. В текущей ситуации люди предпочли бы положить деньги на депозит, купить валюту или облигации. Об этом свидетельствуют результаты онлайн-голосования от IRN.RU (есть в распоряжении «Известий»).

Читателям был задан вопрос: «Что бы вы купили в текущей ситуации?» 26% ответивших положили бы деньги на депозит. На втором месте — валюта (20,7%), на третьем — облигации (17,2%). Купить недвижимость в текущей ситуации гипотетически могли бы 16,8% участников опроса, этот вариант занят четвертое место. Еще 11,8% инвестировали бы в акции, а 6,3% — в драгметаллы.

Если сравнивать с ситуацией годичной давности, то в конце июля 2022 года картина была иной: тогда большинство участников аналогичного голосования предпочли бы вложиться в недвижимость (23%, на 6,2 п.п. выше текущего показателя). Чуть меньше участников прошлогоднего опроса (22,3%) высказались в пользу депозита (на 3,7 п.п. ниже текущего показателя), а третьим по популярности ответом была валюта (21,2%, +0,5 п.п). Облигации, которые в этом году вошли в первую тройку, год назад были только на шестом месте покупательских предпочтений (6,1% голосов в 2022 году, +11,1 п.п. к текущему уровню).

С точки зрения предпочитаемых объектов недвижимости для инвестирования ситуация за год существенно не изменилась. Как и в июле 2022-го, наибольшее число участников другого опроса IRN.RU, приобретая недвижимость с инвестиционной целью, выбрали бы квартиру в Москве — 34% ответивших (+1,7 п.п.). Далее следуют курортная (13,8% голосов, +5,1 п.п.), зарубежная (11,7%, -3,5 п.п.) и коммерческая (10,3%, +0,1 п.п.) недвижимость. Купить с целью инвестиций жилье в другом российском городе готовы на сегодняшний день 8,7% проголосовавших, в прошлом году таких желающих было больше (12,5%, –3,8 п.п.), этот вариант был третьим по популярности.

Вложиться в ПИФ недвижимости в теории готовы 8,1% октябрьского онлайн-голосования (+2,7 п.п. за год). В числе непопулярных вариантов, как и в прошлом году, оказались апартаменты в Москве и загородная недвижимость, которые набрали 6,9% (–0,7 п.п.) и 6,5% (+1,8 п.п.) голосов соответственно.

Как отметил руководитель аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU» Олег Репченко, депозиты всегда были альтернативой недвижимости в качестве не особо доходного, но простого и надежного способа сохранения капитала. Облигации — несколько более сложный инструмент для инвестирования, чем депозиты, но не уступают им по уровню надежности, если речь идет об ОФЗ, добавил он.

«Доходность и депозитов, и облигаций зависит от уровня ключевой ставки: чем она выше, тем выше доходность. При этом высокая ключевая ставка приводит к удорожанию ипотеки и в перспективе к снижению спроса на рынке недвижимости, а значит, и привлекательности инвестиций в квадратные метры. Поэтому в июле 2022 года, когда ключевая ставка упала до 8%, инвестиции в недвижимость выглядели более привлекательными, чем депозиты, а сейчас при ключевой ставке 13% всё наоборот», — сказал эксперт.

Утренние дрели: в РФ определят единое время запрета на шум дома
Смогут ли жильцы контролировать соблюдение закона самостоятельно

18 октября стало известно, что портфель розничных депозитов в китайской валюте подскочил в 3–4 раза. Россияне на фоне продолжающейся дедолларизации накоплений всё больший интерес проявляют к так называемым мягким валютам, в первую очередь к китайской, сообщили «Известиям» в ВТБ.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023