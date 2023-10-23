Стало известно, куда россияне предпочитают вкладывать средства

Недвижимость перестала быть самым популярным вариантом вложения средств, за год «скатившись» с первой на четвертую строчку рейтинга покупательских предпочтений. В текущей ситуации люди предпочли бы положить деньги на депозит, купить валюту или облигации. Об этом свидетельствуют результаты онлайн-голосования от IRN.RU (есть в распоряжении «Известий»).

Читателям был задан вопрос: «Что бы вы купили в текущей ситуации?» 26% ответивших положили бы деньги на депозит. На втором месте — валюта (20,7%), на третьем — облигации (17,2%). Купить недвижимость в текущей ситуации гипотетически могли бы 16,8% участников опроса, этот вариант занят четвертое место. Еще 11,8% инвестировали бы в акции, а 6,3% — в драгметаллы.

Если сравнивать с ситуацией годичной давности, то в конце июля 2022 года картина была иной: тогда большинство участников аналогичного голосования предпочли бы вложиться в недвижимость (23%, на 6,2 п.п. выше текущего показателя). Чуть меньше участников прошлогоднего опроса (22,3%) высказались в пользу депозита (на 3,7 п.п. ниже текущего показателя), а третьим по популярности ответом была валюта (21,2%, +0,5 п.п). Облигации, которые в этом году вошли в первую тройку, год назад были только на шестом месте покупательских предпочтений (6,1% голосов в 2022 году, +11,1 п.п. к текущему уровню).

С точки зрения предпочитаемых объектов недвижимости для инвестирования ситуация за год существенно не изменилась. Как и в июле 2022-го, наибольшее число участников другого опроса IRN.RU, приобретая недвижимость с инвестиционной целью, выбрали бы квартиру в Москве — 34% ответивших (+1,7 п.п.). Далее следуют курортная (13,8% голосов, +5,1 п.п.), зарубежная (11,7%, -3,5 п.п.) и коммерческая (10,3%, +0,1 п.п.) недвижимость. Купить с целью инвестиций жилье в другом российском городе готовы на сегодняшний день 8,7% проголосовавших, в прошлом году таких желающих было больше (12,5%, –3,8 п.п.), этот вариант был третьим по популярности.

Вложиться в ПИФ недвижимости в теории готовы 8,1% октябрьского онлайн-голосования (+2,7 п.п. за год). В числе непопулярных вариантов, как и в прошлом году, оказались апартаменты в Москве и загородная недвижимость, которые набрали 6,9% (–0,7 п.п.) и 6,5% (+1,8 п.п.) голосов соответственно.

Как отметил руководитель аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU» Олег Репченко, депозиты всегда были альтернативой недвижимости в качестве не особо доходного, но простого и надежного способа сохранения капитала. Облигации — несколько более сложный инструмент для инвестирования, чем депозиты, но не уступают им по уровню надежности, если речь идет об ОФЗ, добавил он.

«Доходность и депозитов, и облигаций зависит от уровня ключевой ставки: чем она выше, тем выше доходность. При этом высокая ключевая ставка приводит к удорожанию ипотеки и в перспективе к снижению спроса на рынке недвижимости, а значит, и привлекательности инвестиций в квадратные метры. Поэтому в июле 2022 года, когда ключевая ставка упала до 8%, инвестиции в недвижимость выглядели более привлекательными, чем депозиты, а сейчас при ключевой ставке 13% всё наоборот», — сказал эксперт.

18 октября стало известно, что портфель розничных депозитов в китайской валюте подскочил в 3–4 раза. Россияне на фоне продолжающейся дедолларизации накоплений всё больший интерес проявляют к так называемым мягким валютам, в первую очередь к китайской, сообщили «Известиям» в ВТБ.