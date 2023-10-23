Турнир «Игры стран» в академии «Небесная грация» стартовал в Сочи

Международный турнир «Игры стран» академии художественной гимнастики Алины Кабаевой «Небесная грация» стартовал в Сочи. На нем выступают 180 спортсменок из 12 стран. Корреспондент «Известий» Александр Мостославский рассказал о гимнастках, за которыми будущее этого вида спорта.

Со вступительным словом перед участницами и гостями турнира выступила олимпийская чемпионка Алина Кабаева.

«Я очень рада, что нас становится больше, больше единомышленников, всем вам желаю удачи. Пусть побеждают всегда сильнейшие. Турнир «Игры стран. Небесная грация» объявляю открытым», — объявила она.

По словам Кабаевой, впервые турнир провели в 2021 году по собственным правилам, которые отличаются от стандартов Международной федерации художественной гимнастики (FIG). Сегодняшний, третий по счету турнир, является экспериментальным. На нем выступают сеньорки, юниорки и пред-юниорки. Основная задача соревнования — раскрыть потенциал юных гимнасток.

В жюри и на гостевых трибунах прославленные чемпионки и легендарные тренеры. Они внимательно наблюдают за выступлением нынешних сильнейших гимнасток.

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер заявила, что восхищена уровнем соревнований, проходящих в академии, которая уже с момента открытия стала эпицентром спортивной жизни.

«Небесная грация» делает очень большую работу, что собирает лучших детей, юниоров, маленьких деток, которые имеют возможность тренироваться в блестящих условиях, в великолепных залах — учиться, плавать и нормально дышать воздухом, то есть здесь созданы все условия для того, чтобы дети росли настоящими спортсменками», — отмечает она.

Примечательно, что в свое время FIG исключила из соревнований упражнение со скакалкой. Кабаева была с этим категорически не согласна, и теперь по ее инициативе скакалку реабилитировали. Упражнения с этим предметом уже вошли в правила и программы международных соревнований.

Над новыми правилами в «Небесной грации» напряженно работали почти целый год. В этот «фундаментальный труд» вошло всё самое лучшее из опыта прошлого и актуальные тенденции современной художественной гимнастики.

«Мы добавили новые возможности, добавили новые связки, чтобы можно было соединять элементы не только стоя на одной ноге, но, например, повороты с поворотами соединять через шаг. Это тоже очень интересно», — говорит мастер спорта международного класса, судья международной категории по художественной гимнастике Марина Шпехт.

Новые правила ассоциации клубов «Небесная грация» поддержали и зарубежные участники этого турнира, в их числе тренер белорусской федерации художественной гимнастики Ирина Липарская и гимнастка из Катара Мехрин Максуд.

Самой младшей участнице этих соревнований 11 лет, самой старшей 23 года.

Абсолютной чемпионкой этих соревнований стала сильнейшая в мире гимнастка Лала Крамаренко. Ярко и убедительно выступили и 11 воспитанниц академии «Небесная грация» Алины Кабаевой. Например, пред-юниорка Эля Беляева завоевала медали разного достоинства практически во всех видах. Юниорка Кристина Войтенко стала лучшей в упражнениях с обручем и получила второе место за скакалку. Кроме того, всем участницам праздничный торт из рук олимпийской чемпионки.

С 1 сентября полноценную школьную программу ввели для подготовки воспитанниц академии на федеральной территории «Сириус». Дошкольники с этого года занимаются в академии на бюджетной основе. Учебное учреждение также открыло свои двери для детей от 3 до 6 лет.

Воспитанницы академии с успехом выступают на международных стартах. Так, в начале августа они выступили на II Играх стран Содружества Независимых Государств (СНГ) в Минске. Для них это было первое международное соревнование.

II Игры стран СНГ проходили с 4 по 14 августа в 11 городах Белоруссии. В них приняли участие свыше 2 тыс. спортсменов более чем из 200 стран.