Гимнастки академии «Небесная грация» выступили на соревнованиях в Минске

Воспитанницы академии художественной гимнастики «Небесная грация» олимпийской чемпионки Алины Кабаевой выступили на II Играх стран Содружества Независимых Государств (СНГ) в Минске. Для них это было первое международное соревнование, которое завершилось настоящим триумфом, передает 7 августа обозреватель «Известий» Алексей Лазуренко.

Гимнастки прошли три дня изнурительных соревнований, после этого их ждала главная оценка — от олимпийской чемпионки и кумира.

«С сентября начнем учиться, всё будет хорошо. Самое главное, чтобы здоровые были», — сказала Кабаева.

Одна из самых ярких участниц турнира, Ксения Савинова, призналась, что перед поездкой в Минск, буквально не выходила из тренировочного зала.

«Мы работали по две тренировки в день, на первой у нас была хореография и прогоны. Мы были готовы, поэтому не так сильно страшно было», — вспомнила воспитанница академии «Небесной грации».

Спортсмены боролись на равных с подопечными маститых школ художественной гимнастики, при этом очень трепетно болели за своих.

Как отметила серебряный призер Олимпийских игр, многократная чемпионка мира Арина Аверина, в ее первые большие соревнования было волнительно.

«Я очень переживала, переживала подвести страну, тренеров, себя. Я им желаю, главное, собраться, показать всё то, что они отработали, всё то, что они умеют, и просто выступать для себя, для зрителей, для тренеров», — сказала Аварина.

Академия «Небесная грация» представила участниц во всех возрастных категориях турнира.

По словам Олеси Ковалевой, тренера академии художественной гимнастики «Небесная грация» юные воспитанницы неплохо справились со своей задачей.

«Девчонки неплохо справились со своей задачей. Первый день вообще всё чисто: прошли программу без потерь. Выполнили то, что мы от них ждали», — подчеркнула она.

Помимо этого наряду с первенством содружества проходит «Хрустальноая роза» — международными соревнованиями, история которых насчитывает уже 20 лет.

«Дети, которые приехали на «Розу», они смотрят на своих кумиров, они рядом с ними на одной площадке, они с ними фотографируются, они берут у них автографы. «Роза» украшает игры», — сказала главный тренер Национальной сборной республики Беларусь по художественной гимнастике Ирина Лепарская.

Накануне сборная России по художественной гимнастике выиграла в групповых упражнениях со скакалками на II Играх стран СНГ. Второе место заняли белорусские спортсменки, а третье — гимнастки из Азербайджана. Помимо этого, россиянка Арина Аверина стала победительницей в упражнениях с обручем.

II Игры стран СНГ проходят с 4 по 14 августа в 11 городах Белоруссии. В них принимает участие свыше 2 тыс. спортсменов более чем из 200 стран.