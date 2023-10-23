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Россиянам разрешили устанавливать квадратные номера спереди автомобиля

«Ъ»: россиянам разрешили устанавливать квадратные номера спереди машины
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Росстандарт внес поправку к ГОСТ 50577-2018, разрешив россиянам устанавливать спереди на автомобиле квадратные номера. Об этом 23 октября пишет «Коммерсант».

До этого введенная в 2020 году поправка к ГОСТу разрешала ставить квадратные госрегзнаки в штатные заводские крепления только владельцам японских, американских и некоторых советских ретроавтомобилей, поскольку стандартные прямоугольные номера туда не влезали. При этом ставить их было разрешено только сзади, за установку квадратных номеров спереди полагался штраф 500 рублей.

Уточняется, что поправка вступила в силу еще 18 октября, однако никакого пресс-релиза на эту тему Росстандарт не выпустил. ГИБДД уже направил в регионы разъяснения в отношении новых правил.

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Ранее, 20 октября, автоэксперт, обозреватель «Известий» Роман Солдатов порекомендовал автомобилистам, которые не успели «переобуть» машину в зимнюю резину, во время гололеда пользоваться общественным транспортом. Он также напомнил, что зимой важно соблюдать правила дорожного движения, поскольку тормозной путь становится гораздо больше.

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