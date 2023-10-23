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Минобороны изучило возможности применения на Ладожском озере малых ракетных кораблей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Военно-технический ответ на расширение НАТО готовят на Ладожском озере — оно может стать местом запуска ракет малыми ракетными кораблями (МРК). Минобороны провело комплексную работу по изучению возможностей базирования кораблей и выполнению боевых задач в этой акватории, сообщили источники «Известий» в военном ведомстве.

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По результатам исследований, которые шли несколько месяцев, признано, что МРК могут эффективно действовать в Ладожском озере. Эксперты отмечают, что это адекватная мера после расширения НАТО на северо-западе: отсюда корабли могут держать под прицелом Финляндию.

«Это вполне здравый военно-технический ответ на вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Ладожское озеро достаточно большое. Во время Великой Отечественной войны там действовала Ладожская флотилия, после войны дислоцировались различные силы. Это хорошая идея — обеспечить стрельбу «Буянами» и «Каракуртами» по целям НАТО. Кроме того, этот район не так хорошо известен разведке альянса, как балтийские базы», — рассказал «Известиям» военный историк Дмитрий Болтенков.

«Каракурты» должны стать самым массовым проектом ударных кораблей для российского флота. На сегодняшний день в ВМФ России числятся три представителя серии — «Мытищи», «Советск» и «Одинцово». Всего же планируется построить 18 подобных кораблей.

МРК проекта «Буян-М» — это небольшие корабли с водоизмещением 850 т. Изначально они проектировались для охраны морской экономической зоны России. Однако затем их функционал пересмотрели. Сегодня в строю находятся десять представителей серии — по три на Балтфлоте и Каспийской флотилии и четыре на Черном море.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Шхер вам: какой ответ альянсу готовят на Ладожском озере

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