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Дочери Аскольда Запашного стали «принцессами цирка» и получили золотые короны

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Фото: Пресс-служба Росгосцирка
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В Саратове завершился IX Международный фестиваль «Принцесса цирка». Уникальный профессиональный смотр, в котором принимали участие только девушки. Гимнастки, акробатки, дрессировщицы, клоунессы, наездницы состязались на манеже старейшего цирка России — Саратовского цирка имени братьев Никитиных.

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Высшие награды фестиваля, золотые короны принцесс цирка, достались девушкам-джигитам «Покахонтас». Дочери народного артиста России Аскольда Запашного 13-летняя Ева и 12-летняя Эльза — артистки номера-победителя. Девочки решили прервать династию дрессировщиков тигров и увлеклись джигитовкой.

Также золото получили гимнастки с хула-хупами на шарах «Арабески». Номер поставлен продюсерским центром «Королевский цирк» Гии Эрадзе в сотрудничестве с Росгосцирком.

Серебро взяли гимнастки на ремнях из Казахстана с невероятно трогательным номером «Полет в дожде», российская дрессировщица медведей Алия Такшантова и невероятная китайская соло-эквилибристка Илинг Ши.

Бронзу завоевали гимнастка на мачте из Перу, номер «Свобода лошадей» Екатерины Венегас, гимнастка на воздушном кольце из Донецкой Народной Республики (ДНР) и номер «Горгона» — гимнасток «Российской государственной цирковой компании» и продюсерского центра «Королевский цирк Гии Эрадзе» на оригинальном аппарате.

Впервые за долгое время вручен Гран-при фестиваля. Этот приз присужден групповому каучуку из Монголии — номеру, в буквальном смысле поразившему воображение международных экспертов цирковой индустрии.

Девушки, ставшие лучшими в этом году, получили награды и приглашение на работу в России и за рубежом.

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