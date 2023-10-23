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Президент ОКР назвал коммерциализацию спорта причиной антироссийских санкций

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Тотальное отстранение российских спортсменов и команд от международных соревнований стало следствием давления, которое испытывает Международный олимпийский комитет (МОК). Такое мнение в интервью «Известиям» выразил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

Если б МОК: Путин ответил международному комитету на отстранение ОКР
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Напомним, с февраля 2022 года почти все спортсмены России и Белоруссии были отстранены от международных соревнований. С весны 2023 года лишь некоторые из них стали допускаться до стартов под нейтральным статусом. А в октябре МОК временно приостановил членство в своих рядах ОКР, отреагировав таким образом на решение последнего включить в свои ряды олимпийские советы Луганской Народной Республики (ЛНР), Донецкой Народной Республики (ДНР), Херсонской области и Запорожской области.

«Коммерциализация спорта, в том числе и олимпийского движения, приводит к давлению, которое оказывается на Международный олимпийский комитет со стороны наших оппонентов по политическим мотивам. Конечно, это плохо. Но я уверен, что, в общем, любой саморегулирующийся организм, которым является в том числе международное олимпийское движение, выйдет из этого тупика. И, собственно говоря, я думаю, что ждать этого осталось недолго», — заявил «Известиям» Поздняков.

Весной МОК рекомендовал международным спортивным федерациям допустить часть российских спортсменов до своих соревнований, но только в индивидуальных дисциплинах. Кроме того, не допущены спортсмены, открыто поддерживавшие Специальную военную операцию на Украине, а также являющиеся офицерами силовых структур, выступая, к примеру, за общества ЦСКА и «Динамо». При этом на прошлой неделе Станислав Поздняков выразил уверенность, что к летней Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе санкции с россиян и белорусов будут сняты.

«Олимпийские ценности носят универсальный характер. Рано или поздно они будут развиваться в том русле, о котором мечтал основатель олимпийского движения барон Пьер де Кубертен. На самом деле любые сложности, любые проблемы, которые возникают, всегда дают возможность организациям самосовершенствоваться и искать механизмы избавления от этих болезней. Поэтому я уверен, что Международный олимпийский комитет в том числе, находясь под таким давлением, сделает соответствующие выводы на среднесрочную перспективу», — отметил глава ОКР.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Станислава Позднякова «Известиям»:

«В Париже ОКР точно не будет»

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