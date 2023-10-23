Украинские войска за сутки 24 раза обстреляли территорию ДНР

За минувшие сутки вооруженные формирования Украины (ВФУ) 24 раза подвергли обстрелам территорию Донецкой Народной Республики (ДНР), выпустив за это время 90 боеприпасов, сообщает 23 октября представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

В результате обстрелов за прошедшие 24 часа в республике пострадала женщина в Червоногвардейском районе Макеевки. Также снаряды ВСУ повредили два жилых дома в Кировском и Петровском районах Донецка, а также два объекта гражданской инфраструктуры.

«Под огнем оказались районы двух населенных пунктов республики: Горловка (Никитовский район), город Донецк (Киевский, Куйбышевский, Кировский, Петровский районы)», ― сообщает Telegram-канал представительства.

Всего на донецком направлении украинские войска совершили 10 обстрелов из 155-мм артиллерии, в то время как на горловском направлении за минувшие сутки зафиксировано 14 обстрелов из 152-мм артиллерии.

Ранее, 21 октября, мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что число пострадавших в результате обстрела Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) составило четыре человека. Кадры с места обстрела публиковали «Известия».

В результате удара загорелись машины, были повреждены объекты гражданской инфраструктуры.

Украинские боевики ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.

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