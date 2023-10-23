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Украинские войска за сутки 24 раза обстреляли территорию ДНР

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Фото: Соцсети
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За минувшие сутки вооруженные формирования Украины (ВФУ) 24 раза подвергли обстрелам территорию Донецкой Народной Республики (ДНР), выпустив за это время 90 боеприпасов, сообщает 23 октября представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

В результате обстрелов за прошедшие 24 часа в республике пострадала женщина в Червоногвардейском районе Макеевки. Также снаряды ВСУ повредили два жилых дома в Кировском и Петровском районах Донецка, а также два объекта гражданской инфраструктуры.

«Под огнем оказались районы двух населенных пунктов республики: Горловка (Никитовский район), город Донецк (Киевский, Куйбышевский, Кировский, Петровский районы)», ― сообщает Telegram-канал представительства.

Всего на донецком направлении украинские войска совершили 10 обстрелов из 155-мм артиллерии, в то время как на горловском направлении за минувшие сутки зафиксировано 14 обстрелов из 152-мм артиллерии.

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Ранее, 21 октября, мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что число пострадавших в результате обстрела Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) составило четыре человека. Кадры с места обстрела публиковали «Известия».

В результате удара загорелись машины, были повреждены объекты гражданской инфраструктуры.

Украинские боевики ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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