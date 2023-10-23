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В России назвали топ-35 регионов по экономическому потенциалу

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Фото: РИА Новости/Александр Юрьев
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Москва, Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО) и Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) возглавили топ-35 субъектов по экономическому потенциалу — его оценивают по уплаченному НДС, уровню заработной платы в регионе и другим параметрам. К такому выводу пришли авторы рейтинга, подготовленного Фондом развития гражданского общества на основе данных Росстата и ФНС по итогам второго квартала этого года.

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Также в десятку сильнейших субъектов, согласно рейтингу «Индекс экономического потенциала регионов РФ. Топ-35», вошли Санкт-Петербург, Московская область, Красноярский край, Татарстан и Свердловская (поделили седьмое место), Иркутская, Тюменская, Ленинградская области.

«При отсутствии какого-либо нормативного количественного показателя оценки уровня развития реального сектора экономики для определения экономического потенциала регионов возможно использовать интегральную оценку следующего набора ключевых показателей: размер фактически уплаченного в бюджет НДС, уровень среднемесячной заработной платы по региону, совокупная прибыльность предприятий и организаций региона», — так пояснили методику расчетов исследования его авторы.

Исходя из этих показателей, во вторую десятку рейтинга вошли Нижегородская, Челябинская области, Краснодарский и Пермский края, Вологодская область, Башкирия, Самарская и Новосибирская области (поделили 17 место), Приморский край, Тульская и Кемеровская области.

В третьей десятке оказались Ростовская область, Коми, Ярославская, Оренбургская и Омская области (делят 23 место), Сахалинская, Воронежская области, Якутия, Белгородская, Томская, Мурманская, Калининградская, Волгоградская области.

Замыкают рейтинг Владимирская, Рязанская области, Хабаровский край, Чукотка и Астраханская область.

Согласно исследованию, больше всего НДС во II квартале этого года заплатили в столице, Московской области и Санкт-Петербурге. Самыми прибыльные в стране предприятия оказались в Москве, ХМАО и Санкт-Петербурге.

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