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В результате ДТП в Кировской области с загоревшимся авто погибли четыре человека
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В результате ДТП в Кировской области с загоревшимся авто погибли четыре человека

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Фото: Управление МВД РФ по Кировской области
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В Кировской области в ДТП с участием воспламенившихся «Жигулей» погибли четыре человека, сообщает 22 октября Telegram-канал региональной ГИБДД.

Авария произошла в 22:40 в Оричевском районе на 6-м км трассы Оричи – Коршик. Водитель ВАЗ-2106 съехал с трассы и врезался в дерево, после чего автомобиль загорелся.

«В результате происшествия четыре человека погибли и один получил травмы», ― заявили правоохранители.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции. Организована проверка, выясняются детали происшествия.

Ранее, 17 октября, два человека погибли в результате ДТП в Соловьином проезде в Москве. Как рассказал очевидец, автомобиль, несущийся со скоростью около 120 км/ч, чуть не сбил его на пешеходном переходе в Соловьином проезде. Через 200 м легковушка влетела в другую машину, и оба авто загорелись.

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