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В Молдавии фермеры потребовали ввести режим ЧП для сельского хозяйства

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Фото: ТАСС/EPA/DUMITRU DORU
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Молдавские фермеры потребовали ввести режим чрезвычайного положения в области сельского хозяйства в связи с проблемами из-за погашения кредитов. Об этом 22 октября заявил исполнительный директор Национальной федерации фермеров Василий Мирзенко во время Республиканского конгресса аграриев в Кишиневе.

«Каждый день мы получаем звонки от фермеров, чья собственность была конфискована банками, поставщиками и кредиторами. Другие даже теряют свои дома. Мы продолжаем требовать введения чрезвычайного положения в сельскохозяйственной сфере, чтобы освободить фермеров от ответственности перед кредиторами, отсрочить их погашение», — передает слова Мирзенко сайт телеканала Moldova 1.

На съезде встретились более 600 аграриев. Целью встречи стало обсуждение проблем погашения кредитов из-за неурожая и отсутствия поддержки со стороны властей. Они также в очередной раз заявили, что выйдут на протесты, в том числе с использованием сельскохозяйственной техники, если в течение семи дней их жалобы останутся без внимания.

В рамках съезда была принята резолюция, в которой фермеры потребовали инициировать процедуру признания аграриев неплатежеспособными. Кроме того, они хотят добиться прямых выплат за гектар по примеру Европейского союза (ЕС) и разработки закона, который будет регулировать создание гарантирования кредитов сельского хозяйства.

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Ранее, 20 июня, молдавские фермеры уже устраивали акции протеста, когда въехали на тракторах в Кишинев. Примерно 100 единиц техники планировали временно заблокировать часть центральной дороги. Накануне власти заявили о выделении дополнительных финансовых средств аграриям, однако лидеры протестов заявили, что не получили внятного ответа по всем своим требованиям.

В частности протестующие требовали ограничения импорта зерна с Украины, выделения компенсаций для молдавских производителей зерна — около 3 тыс. лей (чуть больше 14 тыс. рублей) за 1 га, а также просят выплатить задолженности по субсидиям за прошлый год и возместить НДС за топливо.

Ранее, 11 мая, лидер ассоциации «Сила фермеров» Александр Слусарь заявил, что молдавским фермерам грозит банкротство из-за отказа правительства страны ввести временный запрет на ввоз украинского зерна. По его словам, цена на местную пшеницу упала почти в два раза. Слусарь также добавил, что местные аграрии сталкиваются с проблемой хранения зерна, так как элеваторы заполнены украинской продукцией.

5 мая министр сельского хозяйства Молдавии Владимир Боля обсудил с главой представительства Евросоюза (ЕС) в Кишиневе Янисом Мажейксом намерение временно запретить ввоз в страну украинского зерна. Боля отметил, что Молдавия готова принять меры, идентичные тем, что уже приняли некоторые страны ЕС в отношении импорта зерновых и масличных культур с Украины. Возможный запрет на импорт зерна рассматривается как мера поддержки местных аграриев.

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