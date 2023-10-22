МИД сообщил об отказе 4,4 тыс. человек от российского гражданства в 2023 году
За первые девять месяцев 2023 года от гражданства РФ отказались 4,4 тыс. человек. Об этом в воскресенье, 22 октября, сообщил директор консульского департамента МИД России Алексей Климов.
«В 2023 году выйти из него изъявили желание 4,4 тыс. человек, что сопоставимо с данными прошлого года — 4,3 тыс. человек», — сказал он «РИА Новости».
При этом, по его словам, в российское гражданство за рубежом были приняты 15,1 тыс. человек. В основном это были дети, рожденные в смешанных браках.
«Российскими загранучреждениями было удостоверено наличие гражданства по рождению в отношении 12,5 тыс. детей. В 2022 году эти показатели составили 23,5 тыс. и 13,6 тыс. человек соответственно», — добавил Климов.
Ранее, 15 октября, экс-глава МИД Финляндии Пекка Хаависто, баллотирующийся на пост президента, выступил за отмену возможности иметь финское и российское гражданство. По его словам, при получении гражданства Финляндии россиянин должен отказаться от паспорта гражданина РФ.
3 октября жителя Камчатки, бывшего гражданина Украины, лишили гражданства РФ за экстремистские высказывания в адрес россиян.