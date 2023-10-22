Расследование показало, что западное вооружение после передаче Украине перепродавалось. Об этом 22 октября заявил советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин.

«На этот предмет мы в свое время проводили расследование, это было год назад еще. Мы находили в даркнете массу предложений, оферт на предмет продажи натовского оружия, поставленного Украине», — заявил он «РИА Новости».

По его словам, на продажу выставлялось неиспользованное оружие, запечатанное в заводскую упаковку, от ракет до стрелкового вооружения. Некоторые образцы, как утверждает Гагин, в итоге могли оказаться на Ближнем Востоке.

5 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что имеются данные, что часть иностранного вооружения, поставляемого Западом Украине, расползается по Ближневосточному региону, а также попадает на черный рынок.

В том же месяце Госбюро расследований (ГБР) Украины сообщило о задержании группы лиц, которая, переодевшись в форму Вооруженных сил Украины (ВСУ), под видом действовавших украинских военных продавала оружие и наркотики. Участников группировки, передвигавшихся на двух автомобилях с опознавательными знаками ВСУ, остановили на границе с Днепропетровской областью.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.