В ДНР заявили о продаже Украиной переданного Западом оружия
Расследование показало, что западное вооружение после передаче Украине перепродавалось. Об этом 22 октября заявил советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин.
«На этот предмет мы в свое время проводили расследование, это было год назад еще. Мы находили в даркнете массу предложений, оферт на предмет продажи натовского оружия, поставленного Украине», — заявил он «РИА Новости».
По его словам, на продажу выставлялось неиспользованное оружие, запечатанное в заводскую упаковку, от ракет до стрелкового вооружения. Некоторые образцы, как утверждает Гагин, в итоге могли оказаться на Ближнем Востоке.
5 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что имеются данные, что часть иностранного вооружения, поставляемого Западом Украине, расползается по Ближневосточному региону, а также попадает на черный рынок.
В том же месяце Госбюро расследований (ГБР) Украины сообщило о задержании группы лиц, которая, переодевшись в форму Вооруженных сил Украины (ВСУ), под видом действовавших украинских военных продавала оружие и наркотики. Участников группировки, передвигавшихся на двух автомобилях с опознавательными знаками ВСУ, остановили на границе с Днепропетровской областью.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.