Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Рогов сообщил о попытке отравления российских летчиков тортом в Армавире
Мир
WAFA сообщило о гибели 13 человек в результате удара Израиля по домам и мечети в Газе
Армия
Разведчик Мытка своевременно выявил боевиков ВСУ и помог разгромить противника
Мир
Президент Израиля заявил о наличии у ХАМАС инструкций по созданию химоружия
Мир
ЦПВС подтвердил удары истребителей Израиля по аэропортам в Дамаске и Алеппо
Мир
Байден обсудил с европейскими лидерами ситуацию на Ближнем Востоке
Мир
Шеф Пентагона Остин назвал трудностью для Израиля подземные туннели ХАМАС
Мир
В Палестине назвали визит Байдена в Израиль катастрофической ошибкой
Мир
На Украине сообщили о взрывах в Киевской области
Мир
ЦАХАЛ сообщила о гибели своего военного в районе сектора Газа
Мир
ВКС России нанесли удары по объектам боевиков в Сирии
Мир
Байден обсудил с Нетаньяху ситуацию вокруг Израиля
Авто
Около 600 тыс. км российских дорог разметят с помощью отходов стекла
Общество
В России могут ввести штрафы для самокатчиков за нарушение ПДД
Сюжет:

В ДНР заявили о продаже Украиной переданного Западом оружия

Гагин: в ДНР провели расследование, подтверждающее продажу Киевом оружия Запада
0
Фото: REUTERS/Fabian Bimmer
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Расследование показало, что западное вооружение после передаче Украине перепродавалось. Об этом 22 октября заявил советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин.

«На этот предмет мы в свое время проводили расследование, это было год назад еще. Мы находили в даркнете массу предложений, оферт на предмет продажи натовского оружия, поставленного Украине», — заявил он «РИА Новости».

По его словам, на продажу выставлялось неиспользованное оружие, запечатанное в заводскую упаковку, от ракет до стрелкового вооружения. Некоторые образцы, как утверждает Гагин, в итоге могли оказаться на Ближнем Востоке.

Передача по заявкам: у Москвы нет иллюзий по поводу отправки Киеву ракет Taurus
Сколько оружия Германия уже предоставила Украине

5 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что имеются данные, что часть иностранного вооружения, поставляемого Западом Украине, расползается по Ближневосточному региону, а также попадает на черный рынок.

В том же месяце Госбюро расследований (ГБР) Украины сообщило о задержании группы лиц, которая, переодевшись в форму Вооруженных сил Украины (ВСУ), под видом действовавших украинских военных продавала оружие и наркотики. Участников группировки, передвигавшихся на двух автомобилях с опознавательными знаками ВСУ, остановили на границе с Днепропетровской областью.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023