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В Йошкар-Олинском ракетном соединении прошли конкурсы профмастерства

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Фото: Министерство обороны РФ
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Военнослужащие Владимирского ракетного объединения выиграли чемпионаты Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) по армейской тактической стрельбе и лучшему расчету БПДМ «Тайфун-М». Минобороны 22 октября показало, как проходили соревнования военных специалистов.

В Йошкар-Олинском ракетном соединении завершились конкурсы профессионального мастерства по армейской тактической стрельбе, а также на лучший расчет боевой противодиверсионной машины (БПДМ) «Тайфун-М» в масштабе РВСН.

В ходе соревнований военнослужащие показали навыки практического применения штатного вооружения в специальных комплексных упражнениях в личном и в командном зачетах. Отдельно оценивалась слаженность работы тактических двоек.

В течение недели команды набирали баллы в комплексных упражнениях. В армейской тактической стрельбе от участников требовалось поражать небольшие мишени, имитирующие беспилотные аппараты, находясь при этом в неустойчивом положении, штурмовать здания, уничтожать условную технику и сооружения.

В каждом из упражнений участники показали уровень владения стрелковым оружием. Во многих из них вооружение было комбинированным: необходимо было применять разные виды оружия на разных этапах.

Расчеты БПДМ «Тайфун-М» продемонстрировали высокие навыки вождения, выполнили индивидуальные и групповые нормативы, специальные упражнения, а также комплексную задачу по развертыванию (свертыванию) систем агрегата.

Дополнительно в ходе конкурса расчеты отработали специальную задачу, нормативы по стрельбе из штатного оружия и радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ). По итогам соревнований, как по армейской тактической стрельбе, так и среди расчетов БПДМ «Тайфун М», победу одержали военнослужащие Владимирского ракетного объединения.

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В августе Минобороны сообщало, что мужская сборная Вооруженных сил (ВС) России завоевала первое место в общекомандном зачете чемпионата мира по дзюдо среди военных. Сборная ВС РФ выиграла 15 медалей, из них четыре были золотыми, четыре — серебряными, семь — бронзовыми.

В июле на Камчатке среди соединений и частей Тихоокеанского флота прошел конкурс по военно-морской выучке «Морской бриз». Соревнование было проведено в рамках Армейских международных игр «АрМИ-2022». Команды по шесть человек соревновались в управлении лодками БЛ-680, стрельбе из мелкокалиберной винтовки, спасении на воде и решении задач из военно-морской практики.

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