Российские дзюдоисты стали первыми в командном зачете ЧМ среди военных

Мужская сборная Вооруженных сил (ВС) России завоевала первое место в общекомандном зачете чемпионата мира по дзюдо среди военных. Об этом 1 августа сообщили журналистам в Минобороны РФ.

Команду наградили Олимпийском центре имени Хуана Пабло Дуарте в столице Доминиканской Республики — Санто-Доминго.

По данным Минобороны, сборная ВС РФ выиграли 15 медалей. Из них четыре были золотыми, а четыре — серебряными. Также россияне завоевали семь бронзовых наград.

Всего в турнире приняли участие сборные 16 стран.

По итогам соревнований флаг Международного совета военного спорта (CISM) передали представителю Узбекистана, который получил право провести чемпионат мира по дзюдо среди военных в следующем году.

CISM объединяет 140 стран. Организаторами и первыми членами CISM стали Бельгия, Дания, Франция, Люксембург и Нидерланды.

В апреле 2022 года организация отказалась поддержать рекомендованные Международным олимпийским комитетом (МОК) антироссийские санкции.