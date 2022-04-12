Совет военного спорта не поддержал санкции против РФ

Международный совет военного спорта (CISM) отказался поддержать рекомендованные Международным олимпийским комитетом (МОК) антироссийские санкции. Об этом сообщают представители совета во вторник, 12 апреля.

Отмечается, что после изучения текущей ситуации руководство организации официально заявило, что CISM — независимая и аполитичная организация. В сообщении совета отмечается, что он стал единственной в мире международной спортивной организацией, которая отказалась поддержать санкции.

«Все страны-члены CISM могут свободно принимать военные делегации из России и участвовать в мероприятиях CISM, организованных в нашей стране», — заверил президент организации, французский генерал Эрве Пиччирилло.

Организаторами и первыми членами CISM стали Бельгия, Дания, Франция, Люксембург и Нидерланды.

28 февраля на сайте Международного олимпийского комитета (МОК) появилась рекомендация спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов.

26 февраля с совместным заявлением о применении санкций против России и Белоруссии выступили паралимпийские комитеты Эстонии, Латвии, Литвы и Польши. Они предложили временно отстранить российских и белорусских спортсменов от участия в Паралимпиадах.

Санкции против России были введены странами Запада, после того как 24 февраля российский президент Владимир Путин объявил о начале операции по защите мирного населения в Донбассе. Обстановка в регионе на фоне усиления украинских обстрелов обострилась 17 февраля. Как тогда уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа. Также российская сторона подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

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