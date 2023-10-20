Спортивные выходные с «Известиями»

Смешанные единоборства

Турнир UFC 294. Ислам Махачев – Александр Волкановски

После завершения карьеры легендарного Хабиба Нурмагомедова, непобежденного чемпиона UFC в легком весе, в этой категории быстро появилась новая звезда из Дагестана. Год назад Ислам Махачев завоевал вакантный титул чемпиона, победив бразильца Чарльза Оливейру. С тех пор 31-летнему бойцу удалось один раз провести успешную защиту — в феврале он единогласным решением судей взял верх над австралийцем Александром Волкановски, который теперь попытается взять реванш. В декабре 2019 года он стал чемпионом UFC в полулегком весе и до сих пор держит этот титул, в пяти боях успешно его защитив. Теперь в Абу-Даби 35-летний боец постарается выиграть еще один пояс, отобрав его у Махачева. Этот шанс ему выпал совсем недавно, когда сорвался бой Ислама с Оливейрой из-за травмы последнего.

21 октября, 21:00. «Этихед Арена» (Абу-Даби, ОАЭ). Прямые трансляции на «Матч ТВ» и «Матч! Боец»

Футбол

Чемпионат России. «Локомотив» – «Динамо», «Спартак» – «Пари Нижний Новгород», «Зенит» – «Крылья Советов»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Возобновление розыгрыша РПЛ после паузы на матчи сборных подарит зрителям сразу три ярких противостояния. В московском дерби «Локомотив» и «Динамо» выяснят, кто в ближайшие туры улучшит свои позиции в борьбе за место в первой тройке, а кто увязнет в середине турнирной таблицы. Тот же вопрос решится в противостоянии столичного «Спартака» и «Пари Нижний Новгород». Все четыре команды пытаются догнать и перегнать петербургский «Зенит» и самарские «Крылья Советов», которые уже находятся в тройке и в конце недели сыграют между собой.

21 октября, «РЖД Арена» (Москва). Прямая трансляция на «Матч ТВ» и «Матч Премьер». 22 октября: 14:00, «Открытие Банк Арена» (Москва); 16:30, «Газпром Арена» (Санкт-Петербург). Прямые трансляции «Матч Премьер»

Фигурное катание

Гран-при России. Второй этап

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Неделю назад стартовал сезон для отечественных фигуристов, но на первом этапе в Уфе не проводились соревнования в парном катании. В ближайшие выходные в Омске медали в этой дисциплине впервые будут разыграны в нынешнем Гран-при. Фаворитами будут бронзовые призеры Олимпиады-2022 Анастасия Мишина и Александр Галлямов. У женщин после того, как Елизавета Туктамышева решила пропустить сезон, не будет громких имен в ближайших прокатах, но зрители смогут, к примеру, увидеть выступление фигурантки главного скандала конца лета, юной Алины Горбачевой. А у мужчин среди прочих участие примет чемпион Европы-2022 Марк Кондратюк.

21 октября, короткие программы: 12:00, мужчины; 13:45, женщины; 15:30, пары. 22 октября, произвольные программы: 11:30, мужчины; 13:30, женщины

Теннис

Мужчины. Турнир ATP-500

Фото: Global Look Press/Irina R. H.

Один из сильнейших российских теннисистов Аслан Карацев вышел в четвертьфинал крупного турнира в Токио. Его победитель получит в свой рейтинг 500 очков. Это одно из последних соревнований в году подобного уровня. Нашему игроку предстоит встреча с известным австралийцем Алексом де Минором. В случае победы Карацев сыграет в полуфинале с Алексеем Попыриным из Австралии или японцем Синтаро Мочизуки.

В другой части сетки также серьезное представительство: в четвертьфинале нас ждут два североамериканских противостояния: канадец Феликс Оже-Альяссим против американца Маркоса Гирона и встреча двух представителей США — Томми Пола и Бена Шелтона.

20 октября, четвертьфиналы: 07:00, Пол — Шелтон; 08:30, Оже-Альяссим — Гирон; 12:00, Де Минор — Карацев; 13:30, Мочизуки — Попырин. 21 октября: 08:00, первый полуфинал; 10:00, второй полуфинал. 22 октября, 10:30, финал. Ariake Tennis Forest Park (Токио, Япония). Прямые трансляции на сайте ATP

Хоккей

Регулярный чемпионат КХЛ. «Металлург» – «Авангард», «Ак Барс» – ЦСКА

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

В двух центральных матчах выходных в КХЛ встретятся команды, уже имеющие в своем активе победы в Кубке Гагарина. Лидер Восточной конференции, магнитогорский «Металлург», примет на своем льду не без труда закрепившийся в зоне плей-офф омский «Авангард». А два финалиста прошлого сезона — казанский «Ак Барс» и московский ЦСКА — встретятся между собой в столице Татарстана.

22 октября: 14:30, «Арена Металлург» (Магнитогорск); 17:00, «Татнефть Арена» (Казань). Прямые трансляции на «Кинопоиске» и «КХЛ Прайм»