Суд отправил под арест бывшего вице-мэра Рыбинска Дубино

Суд арестовал бывшего вице-мэра Рыбинска Ярославской области Ивана Дубино, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере. Об этом 19 октября сообщается на сайте регионального Следственного комитета.

Как отмечается, Дубино получал взятки от подрядчиков, которые занимались реконструкцией тепловых сетей.

Бывший вице-мэр скрывался от следствия и был объявлен в федеральный розыск. Чиновника задержали 19 октября и доставили в Ярославль. Он дал признательные показания.

В рамках этого уголовного дела также задержали гендиректора «Рыбинской генерации» Виктора Тамарова.

В этот день сообщалось, что Дубино задержали в Новгородской области. Отмечалось, что с ним работают следователи.

До этого,16 октября, сообщалось о другом инциденте. Мэра Тулуна в Иркутской области Юрия Кариха задержали по подозрению в мошенничестве. По версии следствия, в 2019 году он вместе с сотрудниками администрации города реализовал преступную схему по незаконному вселению лиц в аварийное жилье, чтобы затем их расселить как нуждающихся в переселении.