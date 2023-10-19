В Новгородской области задержали бывшего вице-мэра Рыбинска

Бывшего вице-мэра Рыбинска Ивана Дубино задержали в Новгородской области. Об этом 19 октября сообщил источник «Известий».

Летом он был объявлен в федеральный розыск, после того как в отношении него возбудили уголовное дело о коррупции.

По версии следствия, Дубино брал взятки от подрядчиков, которые занимались реконструкцией тепловых сетей. Кроме него по делу задержан бывший генеральный директор «Рыбинской генерации» Виктор Тамаров.

Дубино был доставлен в Ярославль, с ним работают следователи. Бывший чиновник дает признательные показания.

Ранее, 16 октября, мэра Тулуна в Иркутской области Юрия Кариха задержали по подозрению в мошенничестве. По версии следствия, в 2019 году он вместе с сотрудниками администрации города реализовал преступную схему по незаконному вселению лиц в аварийное жилье, чтобы в дальнейшем их расселить как нуждающихся в переселении.