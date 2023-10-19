Реклама
Прямой эфир
Мир
ЦАХАЛ сообщила о нанесении ударов по территории Ливана
Спорт
Путин заявил об открытости России к киберспорту
Общество
Умер актер «Каламбура» Сергей Гладков
Общество
Подозреваемый в убийстве сына и тещи музыканта Намина признал вину
Общество
В Новгородской области задержали бывшего вице-мэра Рыбинска
Спорт
Путин указал на признаки вырождения в международном спорте
Политика
ГД приняла обращение к ООН в связи с эскалацией на Ближнем Востоке
Политика
Путин подписал закон о штрафах за перевозку немаркированного табака сверх нормы
Мир
СМИ сообщили о блокировке банковских карт на Украине за неявку в военкомат
Наука и техника
В Подмосковье отгрузили первый атомный реактор для ледокола «Чукотка»
Спорт
В Федерации киберспорта России назвали нелепой жалобу Украины в IESF
Экономика
В ВТБ спрогнозировали рекордный рост объема средств на счетах россиян в банках
Общество
В Санкт-Петербурге задержали надругавшегося над школьниками в метро мужчину
Экономика
Поставки по газопроводу «Сила Сибири» в Китай выросли на 46%

В Новгородской области задержали бывшего вице-мэра Рыбинска

0
Фото: Администрация Рыбинска
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Бывшего вице-мэра Рыбинска Ивана Дубино задержали в Новгородской области. Об этом 19 октября сообщил источник «Известий».

Летом он был объявлен в федеральный розыск, после того как в отношении него возбудили уголовное дело о коррупции.

По версии следствия, Дубино брал взятки от подрядчиков, которые занимались реконструкцией тепловых сетей. Кроме него по делу задержан бывший генеральный директор «Рыбинской генерации» Виктор Тамаров.

Дубино был доставлен в Ярославль, с ним работают следователи. Бывший чиновник дает признательные показания.

Режимный субъект: экс-чиновнику дали 12 лет колонии за педофилию и взятки
Бывшему помощнику главы Россельхознадзора также назначили штраф в размере 18,8 млн рублей

Ранее, 16 октября, мэра Тулуна в Иркутской области Юрия Кариха задержали по подозрению в мошенничестве. По версии следствия, в 2019 году он вместе с сотрудниками администрации города реализовал преступную схему по незаконному вселению лиц в аварийное жилье, чтобы в дальнейшем их расселить как нуждающихся в переселении.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023