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В Иркутской области задержали мэра Тулуна по подозрению в мошенничестве

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Фото: t.me/sledcom38
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Мэра Тулуна Юрия Кариха задержали по подозрению в мошенничестве. Об этом 16 октября сообщило следственное управление СК России по Иркутской области в своем Telegram-канале.

По версии следствия, в 2019 году Карих вместе с сотрудниками администрации города реализовал преступную схему по незаконному вселению лиц в аварийное жилье, чтобы в дальнейшем их расселить как нуждающихся в переселении.

В ведомстве отметили, что с Карихом проводятся необходимые следственные действия. Обвинение в мошенничестве также предъявлено пяти фигурантам, в том числе бывшему председателю комитета управления муниципальным имуществом Тулуна.

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Ранее, 2 октября, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заявил, что Кариха допросили в рамках уголовного дела о переселении из ветхого и аварийного жилья. В администрации Тулуна и дома у чиновника провели обыски.

В этот же день было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества при переселении граждан из ветхого и аварийного жилья. Кариха допросили, однако 3 октября он вышел на работу. В этот же день стало известно, что в Тулуне ввели в эксплуатацию новую дамбу для защиты населенного пункта от разлива реки Ия.

В 2019 году в Иркутской области произошло наводнение, в результате которого погибли 26 человек. За время паводка в регионе подтопило около 11 тыс. жилых домов, от наводнения пострадало более 45 тыс. человек. Наибольший ущерб понесли города Нижнеудинск и Тулун.

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