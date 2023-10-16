В Иркутской области задержали мэра Тулуна по подозрению в мошенничестве

Мэра Тулуна Юрия Кариха задержали по подозрению в мошенничестве. Об этом 16 октября сообщило следственное управление СК России по Иркутской области в своем Telegram-канале.

По версии следствия, в 2019 году Карих вместе с сотрудниками администрации города реализовал преступную схему по незаконному вселению лиц в аварийное жилье, чтобы в дальнейшем их расселить как нуждающихся в переселении.

В ведомстве отметили, что с Карихом проводятся необходимые следственные действия. Обвинение в мошенничестве также предъявлено пяти фигурантам, в том числе бывшему председателю комитета управления муниципальным имуществом Тулуна.

Ранее, 2 октября, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заявил, что Кариха допросили в рамках уголовного дела о переселении из ветхого и аварийного жилья. В администрации Тулуна и дома у чиновника провели обыски.

В этот же день было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества при переселении граждан из ветхого и аварийного жилья. Кариха допросили, однако 3 октября он вышел на работу. В этот же день стало известно, что в Тулуне ввели в эксплуатацию новую дамбу для защиты населенного пункта от разлива реки Ия.

В 2019 году в Иркутской области произошло наводнение, в результате которого погибли 26 человек. За время паводка в регионе подтопило около 11 тыс. жилых домов, от наводнения пострадало более 45 тыс. человек. Наибольший ущерб понесли города Нижнеудинск и Тулун.