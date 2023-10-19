Реклама
Прямой эфир
Мир
Минздрав Палестины заявил о 3 859 погибших с начала эскалации
Экономика
Российскому бизнесу предложили использовать бренд «Сделано в России»
Мир
Москва и Пекин скоординируют действия по конфликту на Ближнем Востоке
Общество
Глава Минздрава назвал число страдающих ожирением россиян
Общество
Закончилось брендирование 70-го павильона ВДНХ к выставке «Россия»
Политика
Путин провел встречу с генконструктором «ОДК-Авиадвигатель»
Общество
В Минздраве назвали стабильно тяжелым состояние раненого журналиста Sputnik
Мир
ХАМАС заявило о боях с Израилем в лагерях беженцев на Западном берегу
Интернет и технологии
В WhatsApp появилась функция по ведению сразу двух аккаунтов
Мир
Аэропорт Базеля эвакуировали из-за угрозы взрыва
Мир
Пашинян отметил роль ЕС в плане по нормализации отношений Еревана и Баку
Мир
СМИ сообщили об атаке иракской шиитской группировки на базу США в Сирии
Происшествия
В зоне спецоперации погиб казак Александр Можаев с позывным Бабай
Мир
Минстрой допустил ввод понятия апартаментов в законодательство

В Москве презентовали автомобильный бренд Hongqi

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кирилл Сазонов
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Презентации модельного ряда премиального китайского бренда Hongqi состоялась в Москве. Об этом 19 октября сообщает корреспондент «Известий» с места событий.

В настоящее время модельный ряд китайского автопроизводителя представлен в нашей стране четырьмя моделями: среднеразмерным кроссовером HS5, седаном бизнес-класса (H5 обе модели оснащаются двухлитровым бензиновым турбодвигателем мощностью 218 лошадиных сил) и представительским седаном H9 с тем же самым мотором, который выдает уже 245 л.с. Кроме того, в России доступен флагманский полноразмерный электрический кроссовер E-HS9, оснащенный двумя электромоторами суммарной мощностью 551 л.с.

Как рассказал на церемонии менеджер по продукту Hongqi Андрей Чаплыгин, в течение полугода на нашем рынке будут представлены еще 2–3 модели Hongqi, в том числе минивен бизнес-класса.

По оценкам аналитиков «Автостата» от 17 августа, в период с января по июль 2023 года в России реализовали 28 тыс. премиальных авто китайских производителей. Это в 5,5 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2022-го.

Машины премиального сегмента таких марок, как GAC, LiXiang, Zeekr, Hongqi, Skywell и HiPhi, заняли 8% от общего числа продаж премиум-ниши авторынка России.

Выбраться из ямы: производство автомобилей сократилось на треть
Сможет ли российский автопром выйти на докризисные значения

В начале августа Hongqi назвал цену на готовящийся к выходу кроссовер HS7 для местного рынка: от ¥259,8 тыс. до ¥335,8 тыс. (около 3,32 ― 4,29 млн рублей). Для сравнения: первое поколение HS7 в Китае стоит от ¥195,8 (около 2,5 млн рублей).

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023