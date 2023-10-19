В Москве презентовали автомобильный бренд Hongqi

Презентации модельного ряда премиального китайского бренда Hongqi состоялась в Москве. Об этом 19 октября сообщает корреспондент «Известий» с места событий.

В настоящее время модельный ряд китайского автопроизводителя представлен в нашей стране четырьмя моделями: среднеразмерным кроссовером HS5, седаном бизнес-класса (H5 обе модели оснащаются двухлитровым бензиновым турбодвигателем мощностью 218 лошадиных сил) и представительским седаном H9 с тем же самым мотором, который выдает уже 245 л.с. Кроме того, в России доступен флагманский полноразмерный электрический кроссовер E-HS9, оснащенный двумя электромоторами суммарной мощностью 551 л.с.

Как рассказал на церемонии менеджер по продукту Hongqi Андрей Чаплыгин, в течение полугода на нашем рынке будут представлены еще 2–3 модели Hongqi, в том числе минивен бизнес-класса.

По оценкам аналитиков «Автостата» от 17 августа, в период с января по июль 2023 года в России реализовали 28 тыс. премиальных авто китайских производителей. Это в 5,5 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2022-го.

Машины премиального сегмента таких марок, как GAC, LiXiang, Zeekr, Hongqi, Skywell и HiPhi, заняли 8% от общего числа продаж премиум-ниши авторынка России.

В начале августа Hongqi назвал цену на готовящийся к выходу кроссовер HS7 для местного рынка: от ¥259,8 тыс. до ¥335,8 тыс. (около 3,32 ― 4,29 млн рублей). Для сравнения: первое поколение HS7 в Китае стоит от ¥195,8 (около 2,5 млн рублей).