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Названа цена на новое поколение премиального кроссовера Hongqi HS7

Новое поколение премиального кроссовера Hongqi HS7 будет стоить в Китае от 3,32 млн рублей
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Фото: Hongqi
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Китайский производитель премиальных авто Hongqi назвал цену на готовящийся к выходу кроссовер HS7 для местного рынка: от ¥259,8 тыс. до ¥335,8 тыс. (около 3,32 ― 4,29 млн рублей). Для сравнения: первое поколение HS7 в Китае стоит от ¥195,8 (около 2,5 млн рублей). Официальная премьера новинки состоится конце августа на автошоу в Чэнду, сообщает портал CarNewsChina.com.

Полноразмерный кроссовер HS7 будет поставляться с двухлитровым турбомотором мощностью 252 л.с. в паре с семиступенчатой роботизированной трансмиссией с двойным сцеплением. Кроме того, Hongqi предлагает новинку с 337-сильной рядной «шестеркой» объемом 3 л и приводом на обе колесные оси.

Hongqi HS7 второго поколения оборудован тремя рядами сидений. Новинка будет доступна как в шестиместной, так и в семиместной конфигурации салона. Габариты авто: длина ― 4995 мм, ширина ― 1960 мм, высота ― 1760 мм, а размер колесной базы составляет 2920 мм.

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Ранее, 25 июля, на российском рынке дебютировали две новых модели Hongqi: седан H5 и полноприводный внедорожник HS5. Hongqi H5 поставляется с двухлитровым турбодвигателем мощностью 218 л.с. в паре с восьмиступенчатым автоматом. Габариты авто: длина ― 4985 мм, ширина ― 1865 мм, высота ― 1465 мм.

Седан представлен в двух комплектациях: Comfort и Deluxe ― 4,79 и 4,99 млн рублей соответственно. Из опций покупателю предложены панорамная крыша, датчик света, электрорегулировка водительского кресла, подогрев и вентиляция передних сидений, двухзонный климат-контроль, атмосферная подсветка интерьера, датчик качества воздуха, передний и задний парктроники, видеорегистратор, парковочный ассистент с камерой кругового обзора, кожаный салон, беспроводная зарядка для мобильных устройств.

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