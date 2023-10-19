Президент Финляндии Саули Ниинистё сообщил о готовности переговорить с президентом России Владимиром Путиным, если это поможет завершить конфликт на Украине. Об этом он рассказал 19 октября в интервью Yle.

При этом финский лидер указал на то, что сейчас нет предпосылок к такому развитию событий.

«Не думаю, что он [Путин] сейчас позвонит», — выразил свое мнение Ниинистё.

Вместе с тем президент Финляндии выразил надежду, что ситуация на Украине не перерастет в длительный конфликт.

Ранее, в сентябре, Ниинистё заявил, что западным странам необходимо сохранить доверительные отношения с Россией на фоне украинского кризиса и после его окончания.

В конце июля секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что Финляндия ведет конфронтационный курс в отношении России, не усвоив уроков прошлого. Он указал, что сейчас политика финского руководства, курируемая американской стороной, разрушает установившиеся после разгрома фашистской Германии добрососедские российско-финляндские отношения.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.