Реклама
Прямой эфир
Мир
Минздрав Палестины заявил о 3 859 погибших с начала эскалации
Мир
В Минске сообщили о компенсации Белоруссией потерь на рынках стран Запада
Мир
Армия Израиля зафиксировала запуск еще 20 снарядов из Ливана
Общество
Глава Минздрава назвал число страдающих ожирением россиян
Мир
Иордания и Египет отвергли требование о переселении к ним жителей Газы
Мир
В Одессе у районного военкома выявили коррупционные доходы более чем на $1 млн
Происшествия
Взрыв газового оборудования произошел в такси на юге Москвы
Мир
ХАМАС заявило о боях с Израилем в лагерях беженцев на Западном берегу
Интернет и технологии
В WhatsApp появилась функция по ведению сразу двух аккаунтов
Армия
Три самолета ВВС Британии приблизились к границам РФ в районе Черного моря
Мир
Кулеба предрек регулярные поставки США Украине ракет ATACMS
Мир
СМИ сообщили об атаке иракской шиитской группировки на базу США в Сирии
Происшествия
В зоне спецоперации погиб казак Александр Можаев с позывным Бабай
Мир
Минстрой допустил ввод понятия апартаментов в законодательство
Сюжет:

В Совфеде прокомментировали готовность главы Финляндии говорить с Путиным

Глава Финляндии заявил о готовности говорить с Путиным — мнение сенатора Афанасьевой
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Если Финляндия хочет диалога с Россией, то надо предпринимать действия, а не просто заявлять об этом. Такое мнение «Известиям» 19 октября высказала член комитета Совета Федерации по международным делам Елена Афанасьева.

Ранее финская телерадиокомпания Yle сообщила, что президент Саули Ниинистё выразил готовность к диалогу с российским коллегой Владимиром Путиным, если это поспособствует достижению мира на Украине.

«Я считаю, что диалог между Финляндией и Россией должен быть. Напомню, что нас очень многое связывает с Финляндией. У нас была когда-то общая территория, общие законы работали. Поэтому мы можем выстраивать нормальный диалог. Что заявлять-то? Возьмите и займитесь организацией этого разговора, если вы так хотите поговорить», — считает Афанасьева.

Сенатор подчеркнула, что если глава Финляндии хочет диалога, то стоит предпринять действия, а не заявлять об этом.

«Если он хочет поговорить с Владимиром Владимировичем [Путиным], так пусть его протокол займется организацией этого звонка. Заявлять — это одно, а делать — другое. Сейчас вообще время людей, не которые заявляют, а которые делают. Это видно по многим, в том числе негативным, действиям. Всё, что сейчас происходит в определенных странах, это тоже действия, они негативные, но это действия», — заявила Афанасьева.

Денежка с севера: РФ и Финляндия работают над взаимной разморозкой счетов
Каковы шансы на восстановление отношений между соседними странами

В сентябре Ниинистё заявил, что странам Запада необходимо сохранить доверительные отношения с Россией на фоне кризиса на Украине и после его завершения.

До этого, в конце июля, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что Финляндия ведет конфронтационный курс в отношении РФ, не усвоив уроков прошлого. Он указал, что сейчас политика финского руководства, курируемая американской стороной, разрушает установившиеся после разгрома фашистской Германии добрососедские российско-финляндские отношения.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023