В Совфеде прокомментировали готовность главы Финляндии говорить с Путиным

Если Финляндия хочет диалога с Россией, то надо предпринимать действия, а не просто заявлять об этом. Такое мнение «Известиям» 19 октября высказала член комитета Совета Федерации по международным делам Елена Афанасьева.

Ранее финская телерадиокомпания Yle сообщила, что президент Саули Ниинистё выразил готовность к диалогу с российским коллегой Владимиром Путиным, если это поспособствует достижению мира на Украине.

«Я считаю, что диалог между Финляндией и Россией должен быть. Напомню, что нас очень многое связывает с Финляндией. У нас была когда-то общая территория, общие законы работали. Поэтому мы можем выстраивать нормальный диалог. Что заявлять-то? Возьмите и займитесь организацией этого разговора, если вы так хотите поговорить», — считает Афанасьева.

Сенатор подчеркнула, что если глава Финляндии хочет диалога, то стоит предпринять действия, а не заявлять об этом.

«Если он хочет поговорить с Владимиром Владимировичем [Путиным], так пусть его протокол займется организацией этого звонка. Заявлять — это одно, а делать — другое. Сейчас вообще время людей, не которые заявляют, а которые делают. Это видно по многим, в том числе негативным, действиям. Всё, что сейчас происходит в определенных странах, это тоже действия, они негативные, но это действия», — заявила Афанасьева.

В сентябре Ниинистё заявил, что странам Запада необходимо сохранить доверительные отношения с Россией на фоне кризиса на Украине и после его завершения.

До этого, в конце июля, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что Финляндия ведет конфронтационный курс в отношении РФ, не усвоив уроков прошлого. Он указал, что сейчас политика финского руководства, курируемая американской стороной, разрушает установившиеся после разгрома фашистской Германии добрососедские российско-финляндские отношения.