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Путин призвал направлять больше доходов с акцизов на спорт

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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На решение социальных вопросов должно идти больше доходов с акцизов на табак и алкоголь. Об этом 19 октября сообщил президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта.

«Безусловно, нужно посмотреть вместе с Минфином, сколько у нас идет от этих акцизов и на вино, на водку, на коньяк, на табак, сколько от этих акцизов мы отчисляем на спорт», — сказал он.

Путин рассказал, что в России доля акцизов в розничной цене вина составляет 7%, крепких напитков — 34%, а в цене сигарет — 48,8%, при этом аналогичные показатели в западных странах намного выше.

«<...> доля акцизов в розничной цене водки и коньяка, то есть крепких напитков, больше всего в Швеции — 41%, у нас 34%. Достаточно много по водке — 34%, по коньяку — 17%. И доля акцизов в розничной цене сигарет в Египте — 74%, в Эстонии -— 72%», — сообщил российский лидер.

По мнению президента, средства, получаемые с продажи алкоголя и табака, должны идти на реабилитацию зависимых людей, а также на подрастающее поколение. Российский лидер подчеркнул необходимость развивать спортивную инфраструктуру и способствовать созданию условий для занятия физической культурой.

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Ранее, 3 октября, глава Министерства финансов России Антон Силуанов согласился с идеей облагать акцизом весь спирт. При этом министр подчеркнул, что для начала необходимо детально проработать этот вопрос, чтобы не вызвать подорожание медицинских изделий, содержащих в себе спирт.

В августе Минфин России подготовил проект приказа, которым устанавливается минимальная цена на этиловый спирт, произведенный из пищевого сырья, в размере 55 рублей за 1 л. Комментируя это, директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз пояснил, что снижение минимальной цены на этиловый спирт будет проводиться в целях поддержки бизнеса по производству алкоголя в России.

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