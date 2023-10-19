Реклама
Прямой эфир
Мир
ЦАХАЛ сообщила о нанесении ударов по территории Ливана
Мир
В Минске сообщили о компенсации Белоруссией потерь на рынках стран Запада
Экономика
Правительство и ЦБ подготовят решения по расчетам с иностранными контрагентами
Общество
Подозреваемый в убийстве сына и тещи музыканта Намина признал вину
Мир
Иордания и Египет отвергли требование о переселении к ним жителей Газы
Спорт
Путин указал на признаки вырождения в международном спорте
Мир
Шольц пообещал Украине зимнюю помощь и новые системы ПВО с ракетами
Мир
ХАМАС заявило о боях с Израилем в лагерях беженцев на Западном берегу
Мир
Финляндия запретила три российские сделки с недвижимостью
Наука и техника
В Подмосковье отгрузили первый атомный реактор для ледокола «Чукотка»
Мир
Кулеба предрек регулярные поставки США Украине ракет ATACMS
Экономика
В ВТБ спрогнозировали рекордный рост объема средств на счетах россиян в банках
Мир
Законы Евросоюза вынудили украинских беженцев расставаться с питомцами
Мир
Минстрой допустил ввод понятия апартаментов в законодательство

Стоматолог рассказал об опасных последствиях отказа лечить кариес

Стоматолог Алиев: отказ от лечения кариеса может привести к проблемам с желудком
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Отказ от лечения кариеса может привести к ряду неприятных последствий для зубов. Об этом 19 октября рассказал главный врач сети стоматологических клиник «Эстет» Сабит Алиев.

«Минеральные вещества начинают растворяться, что приводит к образованию нарушений эмали, которые становятся идеальной средой для развития вредных микробов. В итоге микроорганизмы расщепляют органические вещества в составе и приводят к разрушению зуба. Без лечения кариес не только разрушит эмаль зуба, но и приведет к пульпиту, сопровождающемуся сильными болями», — рассказал он «Газете.Ru».

По его словам, к образованию кариеса приводят кислоты бактерий, распространенных в ротовой полости, и снижение уровня кальция и иммуноглобулина. На пораженных зубах быстро образуется налет, также кариес повышает чувствительность от холодной, сладкой или кислой пищи.

«В более тяжелых случаях может развиться периодонтит близлежащих мягких тканей. Гной собирается у корня зуба, развивая кисту. Если еще более запустить, воспаляются кости челюсти. Большое количество кариозных зубов может привести к проблемам с желудком. Тогда придется лечить не только зубы, но и желудочно-кишечный тракт», — отметил Алиев.

Сам себе стоматолог: чем опасны наборы для домашнего пломбирования
Среди возможных последствий — анафилактический шок и потеря зуба

Специалист рассказал, что к развитию кариеса приводят недостаточная или неправильная гигиена полости рта, чрезмерное употребление сладких, острых и кислых продуктов, негативно влияющие на количество слюны заболевания. Также в появлению болезни приводят наследственная предрасположенность и образование трещин и сколов. Избежать кариеса возможно, если с раннего возраста бережно относиться к своим зубам.

«Если с детства научить детей правильно чистить зубы и бережно относиться к своему здоровью, можно избежать образования кариеса. Стоматологи рекомендуют лечить кариес на ранней стадии, чтобы не допустить доведения до пульпита. Глубокий кариес требует долгого лечения и длительных процедур», — отметил врач.

6 октября стоматолог Оксана Леонова рассказала, что профессиональную чистку зубов следует проводить по меньшей мере четыре раза в год. По словам медика, регулярная профгигиена необходима для поддержания здоровья полости рта. Процедура позволяет удалить плотный налет, от которого невозможно избавиться в домашних условиях, и позволит предотвратить образование кариеса и зубного камня.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023