Стоматолог рассказал об опасных последствиях отказа лечить кариес

Отказ от лечения кариеса может привести к ряду неприятных последствий для зубов. Об этом 19 октября рассказал главный врач сети стоматологических клиник «Эстет» Сабит Алиев.

«Минеральные вещества начинают растворяться, что приводит к образованию нарушений эмали, которые становятся идеальной средой для развития вредных микробов. В итоге микроорганизмы расщепляют органические вещества в составе и приводят к разрушению зуба. Без лечения кариес не только разрушит эмаль зуба, но и приведет к пульпиту, сопровождающемуся сильными болями», — рассказал он «Газете.Ru».

По его словам, к образованию кариеса приводят кислоты бактерий, распространенных в ротовой полости, и снижение уровня кальция и иммуноглобулина. На пораженных зубах быстро образуется налет, также кариес повышает чувствительность от холодной, сладкой или кислой пищи.

«В более тяжелых случаях может развиться периодонтит близлежащих мягких тканей. Гной собирается у корня зуба, развивая кисту. Если еще более запустить, воспаляются кости челюсти. Большое количество кариозных зубов может привести к проблемам с желудком. Тогда придется лечить не только зубы, но и желудочно-кишечный тракт», — отметил Алиев.

Специалист рассказал, что к развитию кариеса приводят недостаточная или неправильная гигиена полости рта, чрезмерное употребление сладких, острых и кислых продуктов, негативно влияющие на количество слюны заболевания. Также в появлению болезни приводят наследственная предрасположенность и образование трещин и сколов. Избежать кариеса возможно, если с раннего возраста бережно относиться к своим зубам.

«Если с детства научить детей правильно чистить зубы и бережно относиться к своему здоровью, можно избежать образования кариеса. Стоматологи рекомендуют лечить кариес на ранней стадии, чтобы не допустить доведения до пульпита. Глубокий кариес требует долгого лечения и длительных процедур», — отметил врач.

6 октября стоматолог Оксана Леонова рассказала, что профессиональную чистку зубов следует проводить по меньшей мере четыре раза в год. По словам медика, регулярная профгигиена необходима для поддержания здоровья полости рта. Процедура позволяет удалить плотный налет, от которого невозможно избавиться в домашних условиях, и позволит предотвратить образование кариеса и зубного камня.