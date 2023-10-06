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Стоматолог рассказала об оптимальной частоте процедур профгигиены

Стоматолог Леонова: профгигиену полости рта нужно делать четыре раза в год
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Фото: ТАСС/Михаил Метцель
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Профессиональную чистку зубов следует проводить по меньшей мере четыре раза в год. Об этом «Газете.Ru» 6 октября рассказала стоматолог, сооснователь и главный врач Will White Clinic Оксана Леонова.

По словам медика, регулярная профгигиена необходима для поддержания здоровья полости рта. Стоматолог порекомендовала посещать специалиста для профессиональной чистки зубов хотя бы раз в три-четыре месяца.

Врач назвала ряд причин, по которым нельзя пренебрегать профгигиеной. Во-первых, эта процедура позволяет удалить плотный налет, от которого невозможно избавиться в домашних условиях. Во-вторых, такая чистка позволит предотвратить образование кариеса и зубного камня.

«Удаление зубного камня во время профгигиены, в свою очередь, помогает предотвратить развитие пародонтита, заболевания, характеризующегося воспалением десен и разрушением опорной ткани зубов. Зубной камень может накопляться в труднодоступных местах и приводить к появлению воспаления десен, кровоточивости и даже потере зубов», — пояснила Леонова.

Кроме того, процедура позволяет экономить бюджет, заметила эксперт. Так, три-четыре похода к стоматологу в год обойдутся дешевле, чем полноценное лечение пульпита и кариеса. В заключении врач добавила, что в ходе медицинской услуги пациенту рассказывают о правильной технике чистки зубов и подходящих индивидуально ему средствах гигиены.

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Ранее, 29 сентября, врач-стоматолог клиники эстетической стоматологии «Дева-Дент» Диана Левчук рассказала «Известиям», обращаться к стоматологу за удалением зуба стоит только в том случае, если спасти его невозможно. Она отметила, что имплантаты не имеют связи с организмом, поэтому даже самые прочные коронки могут скалываться и ломаться.

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