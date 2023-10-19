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Братья Запашные ответили на обвинения в жестоком обращении с животными

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Братья-дрессировщики Эдгард и Аскольд Запашные посетили заседание Госдумы, на котором выдвигались обвинения в их адрес в жестоком обращении с животными. Эдгард Запашный рассказал «Известиям», как прошло заседание 18 октября.

Ранее в октябре в Сети появилось видео, на котором, как утверждалось, дрессировщики избивают тигров. На заседании братья подчеркнули, что применяют физическое насилие к животным только в исключительных случаях, а также раскритиковали законопроект, который предлагает запретить деятельность цирков с участием животных.

Комментируя ролик, Эдгард Запашный указал, что видео представляет собой нарезку записей за пять лет, на которых как раз зафиксированы такие исключительные случаи.

«Я показал всех тех животных, которые там присутствуют. Этим видео несколько лет. Мы их сами выкладывали с братом в общий доступ. Драки с животными, к сожалению, имеют место быть со статистикой примерно раз в полгода или раз в год, то есть там видеонарезка из целых пяти лет. Да, когда животные идут убивать друг друга, человек вынужден и обязан принимать меры», — объяснил он.

Также дрессировщик отметил, что зоозащитники даже не разбирались в ситуации, и задался вопросом о компетентности участвовавших в заседании людей.

«Статистика очевидна: из пяти депутатов, присутствующих на этом заседании, четыре не поддержали инициативу, и это всё разные партии. Я убежден, что у этой инициативы нет будущего, адекватная позиция победила и победит. Есть некоторые проблемы, которые мы все вместе должны решить», — рассказал Эдгард.

К таким проблемам Запашный отнес увеличение штрафов за работу без лицензии, проверки контролирующих органов, особенно в регионах, а также привлечение к ответственности тех, кто создает фейки, чтобы дискредитировать целое направление искусства.

Дрессировщик заключил, что виной всему зоорадикализм, который в любом взаимодействии человека с животными ищет только плохое.

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