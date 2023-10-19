Путин подписал закон о штрафах за перевозку немаркированного табака сверх нормы

Президент РФ Владимир Путин подписал 19 октября закон о штрафах до 25 тыс. рублей за перевозку более блока немаркированных сигарет и другой немаркированной табачной продукции сверх нормы. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Так, предусматривается ответственность за нарушение запрета на перемещение по территории РФ физлицами табачной продукции, табачных изделий и никотинсодержащей продукции, на которых отсутствуют специальные марки или средства идентификации в соответствии с законодательством России.

Закон предполагает наложение административного штрафа на граждан в размере от 15 тыс. до 25 тыс. рублей с конфискацией продукции, которая стала предметом нарушения.

1 октября «Известия» сообщали, что в России запретят оборот немаркированных табачных изделий, предназначенных для потребления путем нагревания, а также немаркированных курительных смесей для кальяна, не содержащих табак.

В системе маркировки зарегистрировано более 52 тыс. розничных участников оборота нагреваемого табака. Доля незаконного оборота на всем табачном рынке, в том числе никотиносодержащей продукции, оценивается в 13,3%. По прогнозам Минфина РФ, «обеление» отрасли принесет бюджетной системе страны 50 млрд рублей.