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В России ужесточат требования к маркировке пива и табака

Производителей и импортеров пива обяжут с 1 октября маркировать продукцию
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Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
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Производители и импортеры пива и слабоалкогольных напитков (пуаре, медовухи, сидра) в стеклянной и полимерной упаковке с 1 октября будут обязаны маркировать такую продукцию. Как сообщили «Известиям» в Центре развития перспективных технологий (оператор государственной системы маркировки «Честный знак»), более 90% представителей российского бизнеса готовы к работе по новым правилам.

«Темпы подготовки отрасли к началу обязательной маркировки пива в стеклянной и полимерной упаковке являются одними из самых высоких. Мы рады ответственному подходу представителей пивоваренного бизнеса к соблюдению новых законодательных требований и со своей стороны оказываем им всевозможную поддержку. Уверены, что очищение рынка от нелегальной продукции будет осуществляться в такие же рекордные сроки», — заявил «Известиям» заместитель генерального директора ЦРПТ Реваз Юсупов.

В пресс-службе организации также сообщили, что на конец сентября регистрацию в государственной системе маркировки «Честный знак» прошли 557 производителей пива в полимерной и стеклянной упаковке — это 96% от общего количества участников оборота такой продукции.

Ранее директор департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга России Владислав Заславский заявил, что, согласно плановым показателям обеления рынка пива, за два года нелегальный оборот такой продукции будет сокращен на 30%.

Кроме того, с 1 октября в России будет запрещен оборот немаркированных табачных изделий, предназначенных для потребления путем нагревания, и немаркированных курительных смесей для кальяна, не содержащих табак.

«Теперь легально реализовывать стики и смеси для кальянов можно будет исключительно с кодами маркировки. Стоит отметить, что для этого рынка мы дали беспрецедентно большие сроки на маркировку остатков и вывод из оборота продукции без кодов: переходный период длился 18 месяцев. В первую очередь, это было сделано по просьбе бизнеса. Уверен, что положительную динамику по обелению рынка этой продукции мы увидим уже в ближайшее время», — заявил «Известиям» директор по защите оборота легальной продукции ЦРПТ Максим Курганский.

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В настоящее время в системе маркировки зарегистрировано более 52 тыс. розничных участников оборота нагреваемого табака. При этом доля незаконного оборота на всем табачном рынке, в том числе никотиносодержащей продукции, оценивается в 13,3%. По прогнозам Минфина России, обеление половины отрасли принесет дополнительные доходы бюджетной системе страны в размере 50 млрд.

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