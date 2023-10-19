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Путин подписал закон о денонсации Конвенции СЕ о нацменьшинствах

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Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров
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Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о денонсации Москвой Конвенции Совета Европы (СЕ) о защите национальных меньшинств. Документ опубликован 19 октября на официальном интернет-портале правовой информации.

«Денонсировать Рамочную конвенцию о защите национальных меньшинств, подписанную от имени Российской Федерации в городе Страсбурге 28 февраля 1996 года», — говорится в нем.

Закон был принят Госдумой 10 октября и одобрен Советом Федерации на следующий день.

Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявлял, что выход России из документа не нанесет ущерба соблюдению прав граждан на территории страны.

Инициативу в нижнюю палату парламента внес в сентябре президент РФ. Как рассказал управляющий партнер компании «Илюмжинов, Русяев и партнеры», юрист Илья Русяев в беседе с «Известиями», Конституция РФ является наивысшим законом в России и имеет действие выше, чем любые международные законы.

Он добавил, что из-за исключения России из Совета Европы Москва лишилась возможности участвовать в международном мониторинге соблюдения прав нацменьшинств, что лишает Россию определенных возможностей по защите русскоязычного населения в зарубежье.

Эксперт добавил, что права и свободы нацменьшинств в России по-прежнему защищены Конституцией и внутренними законами.

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В марте 2022 года стало известно, что Россия по своему желанию выходит из Совета Европы, в связи с чем Путин подписал закон о прекращении действия в отношении РФ международных договоров СЕ.

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